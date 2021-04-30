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Белоруссия попросила у США помощи по делу о перевороте
Белоруссия попросила у США помощи по делу о перевороте
Белоруссия направила в компетентные учреждения юстиции США просьбу об оказании правовой помощи в рамках уголовного дела о подготовке госпереворота и покушения... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:42
2021-04-30T14:42
кгб белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Белоруссия направила в компетентные учреждения юстиции США просьбу об оказании правовой помощи в рамках уголовного дела о подготовке госпереворота и покушения на президента Александра Лукашенко, заявил в пятницу официальный представитель Комитета госбезопасности республики Андрей Ярош.Ранее в КГБ сообщили, что в качестве обвиняемых по уголовному делу о подготовке переворота в Белоруссии привлечены девять человек, из них трое находятся на территории США. Как следует из информации комитета, это Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко и Павел Кулаженко."Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединенных Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела", - приводит слова Яроша Sputnik Беларусь.По словам представителя КГБ, одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Белоруссию.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. В том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.Белорусский телеканал ОНТ 28 апреля показал кадры оперативной съемки, на которых Зенкович признал себя виновным в том, что был "использован как технический организатор" подготовки переворота и покушения. Зенкович в ходе допроса также рассказал о живущем в США Щигельском, который участвовал в обсуждении планов по устранению руководства Белоруссии. По словам Зенковича, Щигельский "погубил свою профессиональную карьеру, написав 20 лет назад статью про Александра Лукашенко". Он предположил, что мотивацией Щигельского было вернуться в Белоруссию и "заняться политической карьерой".Ранее в КГБ сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
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РИА Новости
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Планирование военного переворота в Белоруссии. Кадры ФСБ
Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко, а в самой республике они хотели организовать "демократию по опыту Польши".
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кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Белоруссия попросила у США помощи по делу о перевороте

14:42 30.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДворец Независимости в Минске, где проходит церемония инаугурации избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко
Дворец Независимости в Минске, где проходит церемония инаугурации избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Белоруссия направила в компетентные учреждения юстиции США просьбу об оказании правовой помощи в рамках уголовного дела о подготовке госпереворота и покушения на президента Александра Лукашенко, заявил в пятницу официальный представитель Комитета госбезопасности республики Андрей Ярош.
Ранее в КГБ сообщили, что в качестве обвиняемых по уголовному делу о подготовке переворота в Белоруссии привлечены девять человек, из них трое находятся на территории США. Как следует из информации комитета, это Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко и Павел Кулаженко.
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"Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединенных Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела", - приводит слова Яроша Sputnik Беларусь.
По словам представителя КГБ, одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Белоруссию.
Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. В том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.
Белорусский телеканал ОНТ 28 апреля показал кадры оперативной съемки, на которых Зенкович признал себя виновным в том, что был "использован как технический организатор" подготовки переворота и покушения. Зенкович в ходе допроса также рассказал о живущем в США Щигельском, который участвовал в обсуждении планов по устранению руководства Белоруссии. По словам Зенковича, Щигельский "погубил свою профессиональную карьеру, написав 20 лет назад статью про Александра Лукашенко". Он предположил, что мотивацией Щигельского было вернуться в Белоруссию и "заняться политической карьерой".
Ранее в КГБ сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.
 
КГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
 
 
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