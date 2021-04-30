https://ria.ru/20210430/pomosch-1730699405.html

Белоруссия попросила у США помощи по делу о перевороте

Белоруссия попросила у США помощи по делу о перевороте

Белоруссия направила в компетентные учреждения юстиции США просьбу об оказании правовой помощи в рамках уголовного дела о подготовке госпереворота и покушения... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:42

2021-04-30T14:42

2021-04-30T14:42

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Белоруссия направила в компетентные учреждения юстиции США просьбу об оказании правовой помощи в рамках уголовного дела о подготовке госпереворота и покушения на президента Александра Лукашенко, заявил в пятницу официальный представитель Комитета госбезопасности республики Андрей Ярош.Ранее в КГБ сообщили, что в качестве обвиняемых по уголовному делу о подготовке переворота в Белоруссии привлечены девять человек, из них трое находятся на территории США. Как следует из информации комитета, это Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко и Павел Кулаженко."Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединенных Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела", - приводит слова Яроша Sputnik Беларусь.По словам представителя КГБ, одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Белоруссию.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. В том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.Белорусский телеканал ОНТ 28 апреля показал кадры оперативной съемки, на которых Зенкович признал себя виновным в том, что был "использован как технический организатор" подготовки переворота и покушения. Зенкович в ходе допроса также рассказал о живущем в США Щигельском, который участвовал в обсуждении планов по устранению руководства Белоруссии. По словам Зенковича, Щигельский "погубил свою профессиональную карьеру, написав 20 лет назад статью про Александра Лукашенко". Он предположил, что мотивацией Щигельского было вернуться в Белоруссию и "заняться политической карьерой".Ранее в КГБ сообщали, что задержанным по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 357 Уголовного кодекса - "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти". Согласно УК, при такой квалификации фигурантам грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728971009.html

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Планирование военного переворота в Белоруссии. Кадры ФСБ Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко, а в самой республике они хотели организовать "демократию по опыту Польши". 2021-04-30T14:42 true PT4M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире