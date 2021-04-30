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Москвичам пообещали ливень и до 14 градусов тепла
Москвичам пообещали ливень и до 14 градусов тепла
Москвичей в пятницу ожидает облачная погода, днём пройдёт небольшой дождь, а вечером столицу накроет сильный ливень, температура воздуха повысится до плюс 14,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:10
2021-04-30T08:11
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москвичей в пятницу ожидает облачная погода, днём пройдёт небольшой дождь, а вечером столицу накроет сильный ливень, температура воздуха повысится до плюс 14, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве ожидается облачная погода, днём небольшой дождь, а вечером сильный ливень. Температура воздуха в столице днем повысится до плюс 12-14 градусов, по области от 10 до 15", — сообщил Леус.Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.
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михаил леус, москва, общество

Москвичам пообещали ливень и до 14 градусов тепла

08:10 30.04.2021 (обновлено: 08:11 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москвичей в пятницу ожидает облачная погода, днём пройдёт небольшой дождь, а вечером столицу накроет сильный ливень, температура воздуха повысится до плюс 14, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве ожидается облачная погода, днём небольшой дождь, а вечером сильный ливень. Температура воздуха в столице днем повысится до плюс 12-14 градусов, по области от 10 до 15", — сообщил Леус.
Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.
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