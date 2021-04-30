https://ria.ru/20210430/pogoda-1730611050.html

Москвичам пообещали ливень и до 14 градусов тепла

Москвичам пообещали ливень и до 14 градусов тепла

Москвичей в пятницу ожидает облачная погода, днём пройдёт небольшой дождь, а вечером столицу накроет сильный ливень, температура воздуха повысится до плюс 14,... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T08:10

2021-04-30T08:10

2021-04-30T08:11

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москвичей в пятницу ожидает облачная погода, днём пройдёт небольшой дождь, а вечером столицу накроет сильный ливень, температура воздуха повысится до плюс 14, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве ожидается облачная погода, днём небольшой дождь, а вечером сильный ливень. Температура воздуха в столице днем повысится до плюс 12-14 градусов, по области от 10 до 15", — сообщил Леус.Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210429/sneg-1730481636.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество