https://ria.ru/20210430/pogoda-1730611050.html
Москвичам пообещали ливень и до 14 градусов тепла
Москвичам пообещали ливень и до 14 градусов тепла
Москвичей в пятницу ожидает облачная погода, днём пройдёт небольшой дождь, а вечером столицу накроет сильный ливень, температура воздуха повысится до плюс 14,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:10
2021-04-30T08:10
2021-04-30T08:11
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москвичей в пятницу ожидает облачная погода, днём пройдёт небольшой дождь, а вечером столицу накроет сильный ливень, температура воздуха повысится до плюс 14, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве ожидается облачная погода, днём небольшой дождь, а вечером сильный ливень. Температура воздуха в столице днем повысится до плюс 12-14 градусов, по области от 10 до 15", — сообщил Леус.Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление понизится до 738 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210429/sneg-1730481636.html
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михаил леус, москва, общество