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В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике
Медики сообщили о погибших в результате обрушения трибун на религиозном празднике Лаг ба-Омер в Израиле, пишет газета "Гаарец". РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T02:49
2021-04-30T02:49
2021-04-30T03:54
гибель людей при давке в израиле
израиль
в мире
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Медики сообщили о погибших в результате обрушения трибун на религиозном празднике Лаг ба-Омер в Израиле, пишет газета "Гаарец".Инцидент произошел на горе Мерон в Галилее в ночь на пятницу. Там собралось не менее ста тысяч паломников. Ранее сообщалось, что к смерти людей привело обрушение трибун, однако в экстренной медицинской службе "Маген Давид Адом" в Twitter уточнили, что именно давка унесла жизни десятков людей."К сожалению, есть погибшие", — сказал представитель медслужбы Ави Маркус.Как отмечает "Гаарец", жертвами инцидента стали 38 человек. Ранее СМИ писали о более чем 50 пострадавших, 20 из которых находились в критическом состоянии.Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с трагедией. Инцидент с давкой политик назвал "тяжелой катастрофой"."Тяжелая катастрофа на горе Мерон. Все мы молимся об исцелении раненых. Я стремлюсь увеличить спасательные силы, действующие в этом районе", — написал Нетаньяху в TwitterВо время праздника Лаг да-Омер принято жечь костры, самая большая церемония проводится на горе Мерон, где собираются десятки тысяч исповедующих ортодоксальный иудаизм.
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гибель людей при давке в израиле, израиль, в мире
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Медики сообщили о погибших в результате обрушения трибун на религиозном празднике Лаг ба-Омер в Израиле
, пишет газета "Гаарец
".
Инцидент произошел на горе Мерон в Галилее в ночь на пятницу. Там собралось не менее ста тысяч паломников. Ранее сообщалось, что к смерти людей привело обрушение трибун, однако в экстренной медицинской службе "Маген Давид Адом" в Twitter
уточнили, что именно давка унесла жизни десятков людей.
"К сожалению, есть погибшие", — сказал представитель медслужбы Ави Маркус.
Как отмечает "Гаарец", жертвами инцидента стали 38 человек. Ранее СМИ писали о более чем 50 пострадавших, 20 из которых находились в критическом состоянии.
"Медики скорой помощи борются за жизни десятков раненых и не сдастся, пока не будет эвакуирована последняя жертва. Тридцать восемь человек находятся в критическом состоянии и все еще на месте происшествия, шесть человек в критическом состоянии были эвакуированы. Восемнадцать человек тяжело ранены, два человека раненых в средней степени тяжести", — говорится в публикации службы Маген Давид Адом" в Twitter.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с трагедией. Инцидент с давкой политик назвал "тяжелой катастрофой".
"Тяжелая катастрофа на горе Мерон. Все мы молимся об исцелении раненых. Я стремлюсь увеличить спасательные силы, действующие в этом районе", — написал Нетаньяху в Twitter
Во время праздника Лаг да-Омер принято жечь костры, самая большая церемония проводится на горе Мерон, где собираются десятки тысяч исповедующих ортодоксальный иудаизм.