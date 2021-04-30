https://ria.ru/20210430/pogibshie-1730603438.html

В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике

В Израиле сообщили о погибших при давке на религиозном празднике

Медики сообщили о погибших в результате обрушения трибун на религиозном празднике Лаг ба-Омер в Израиле, пишет газета "Гаарец". РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T02:49

2021-04-30T02:49

2021-04-30T03:54

гибель людей при давке в израиле

израиль

в мире

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Медики сообщили о погибших в результате обрушения трибун на религиозном празднике Лаг ба-Омер в Израиле, пишет газета "Гаарец".Инцидент произошел на горе Мерон в Галилее в ночь на пятницу. Там собралось не менее ста тысяч паломников. Ранее сообщалось, что к смерти людей привело обрушение трибун, однако в экстренной медицинской службе "Маген Давид Адом" в Twitter уточнили, что именно давка унесла жизни десятков людей."К сожалению, есть погибшие", — сказал представитель медслужбы Ави Маркус.Как отмечает "Гаарец", жертвами инцидента стали 38 человек. Ранее СМИ писали о более чем 50 пострадавших, 20 из которых находились в критическом состоянии.Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил соболезнования в связи с трагедией. Инцидент с давкой политик назвал "тяжелой катастрофой"."Тяжелая катастрофа на горе Мерон. Все мы молимся об исцелении раненых. Я стремлюсь увеличить спасательные силы, действующие в этом районе", — написал Нетаньяху в TwitterВо время праздника Лаг да-Омер принято жечь костры, самая большая церемония проводится на горе Мерон, где собираются десятки тысяч исповедующих ортодоксальный иудаизм.

https://ria.ru/20210322/tribuna-1602399546.html

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гибель людей при давке в израиле, израиль, в мире