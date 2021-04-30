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Суд рассмотрит дело жителя Тамбовской области, пытавшегося поджечь семью
Суд рассмотрит дело жителя Тамбовской области, пытавшегося поджечь семью
Ранее судимый житель Тамбовской области, который в пьяном виде поджег свою квартиру, а его беременная жена и трое детей получили сильные ожоги, предстанет перед РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:54
2021-04-30T11:54
следственный комитет россии (ск рф)
тамбовская область
котовск
тамбов
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Ранее судимый житель Тамбовской области, который в пьяном виде поджег свою квартиру, а его беременная жена и трое детей получили сильные ожоги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура области.В ночь на 29 октября 2020 года в городе Котовске пьяный 31-летний мужчина поджег свою квартиру в двухквартирном жилом доме. Находившиеся там члены его семьи (30-летняя беременная супруга и трое детей в возрасте 10, 12 и 7 лет) получили ожоги и были госпитализированы в медучреждения Тамбова. Мужчина с места происшествия скрылся, его задержали на следующий день в Котовске. СК возбудил дело о покушении на убийство. Суд заключил его под стражу.По данным следствия, ночью 29 октября обвиняемый вернулся домой пьяным и поссорился с супругой. В ходе ссоры мужчина открыл канистру и стал обливать бензином все вокруг, после чего около входной двери поджег жилище. Разбив окна, женщине и детям удалось выбраться на улицу."Потерпевшим были причинены телесные повреждения в виде термических ожогов первой-второй-третьей степени головы, лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, общей площадью до 60% поверхности тела", - информирует прокуратура.
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тамбовская область
котовск
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следственный комитет россии (ск рф), тамбовская область, котовск, тамбов, происшествия

Суд рассмотрит дело жителя Тамбовской области, пытавшегося поджечь семью

11:54 30.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 30 апр - РИА Новости. Ранее судимый житель Тамбовской области, который в пьяном виде поджег свою квартиру, а его беременная жена и трое детей получили сильные ожоги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура области.
В ночь на 29 октября 2020 года в городе Котовске пьяный 31-летний мужчина поджег свою квартиру в двухквартирном жилом доме. Находившиеся там члены его семьи (30-летняя беременная супруга и трое детей в возрасте 10, 12 и 7 лет) получили ожоги и были госпитализированы в медучреждения Тамбова. Мужчина с места происшествия скрылся, его задержали на следующий день в Котовске. СК возбудил дело о покушении на убийство. Суд заключил его под стражу.
"Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого жителя Котовска, который обвиняется в совершении покушения на убийство своей беременной жены и трех малолетних детей... Дело будет направлено для рассмотрения по существу в Котовский городской суд Тамбовской области", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ночью 29 октября обвиняемый вернулся домой пьяным и поссорился с супругой. В ходе ссоры мужчина открыл канистру и стал обливать бензином все вокруг, после чего около входной двери поджег жилище. Разбив окна, женщине и детям удалось выбраться на улицу.
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"Потерпевшим были причинены телесные повреждения в виде термических ожогов первой-второй-третьей степени головы, лица, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, общей площадью до 60% поверхности тела", - информирует прокуратура.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Тамбовская областьКотовскТамбовПроисшествия
 
 
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