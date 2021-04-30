https://ria.ru/20210430/planshet-1730641327.html

Эксперты назвали причину роста популярности планшетов

Эксперты назвали причину роста популярности планшетов

Спрос на планшеты продолжает расти в 2021 году. Данные о продажах за первые 3 месяца 2021 года опубликовала аналитическая компания International Data... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:19

2021-04-30T11:19

2021-04-30T11:19

наука

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apple

технологии

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Спрос на планшеты продолжает расти в 2021 году. Данные о продажах за первые 3 месяца 2021 года опубликовала аналитическая компания International Data Corporation.С января по март отгрузки по всему миру составили 39,7 миллиона штук. Это на 55 процентов больше, чем было в 2020 году, когда этот показатель составлял 25,7 миллиона экземпляров. Таких темпов роста продаж не наблюдалось с 2013 года.Бессменным лидером сегмента остается Apple — компании удалось поставить 12,7 миллиона iPad, заняв 31,7 процента рынка. Следом идет южнокорейская компания Samsung (8 миллионов и 20 процентов). На третье место неожиданно поднялась Lenovo (3,8 миллиона и 9,4 процента), сместив с него Huawei.Эксперты считают, что интерес к этим гаджетам вызвали пандемия и удаленная работа — многим пользователям понадобилось устройство с большим экраном, на котором можно выполнять часть работы. Кроме того, планшеты подошли для дистанционного обучения школьников и студентов.

https://ria.ru/20210421/apple-1729215310.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, apple ipad, huawei technologies, apple, технологии