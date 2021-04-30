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Наука
https://ria.ru/20210430/planshet-1730641327.html
Эксперты назвали причину роста популярности планшетов
Эксперты назвали причину роста популярности планшетов
Спрос на планшеты продолжает расти в 2021 году. Данные о продажах за первые 3 месяца 2021 года опубликовала аналитическая компания International Data... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:19
2021-04-30T11:19
наука
samsung
apple ipad
huawei technologies
apple
технологии
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Спрос на планшеты продолжает расти в 2021 году. Данные о продажах за первые 3 месяца 2021 года опубликовала аналитическая компания International Data Corporation.С января по март отгрузки по всему миру составили 39,7 миллиона штук. Это на 55 процентов больше, чем было в 2020 году, когда этот показатель составлял 25,7 миллиона экземпляров. Таких темпов роста продаж не наблюдалось с 2013 года.Бессменным лидером сегмента остается Apple — компании удалось поставить 12,7 миллиона iPad, заняв 31,7 процента рынка. Следом идет южнокорейская компания Samsung (8 миллионов и 20 процентов). На третье место неожиданно поднялась Lenovo (3,8 миллиона и 9,4 процента), сместив с него Huawei.Эксперты считают, что интерес к этим гаджетам вызвали пандемия и удаленная работа — многим пользователям понадобилось устройство с большим экраном, на котором можно выполнять часть работы. Кроме того, планшеты подошли для дистанционного обучения школьников и студентов.
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samsung, apple ipad, huawei technologies, apple, технологии

Эксперты назвали причину роста популярности планшетов

11:19 30.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосетитель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Посетитель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Спрос на планшеты продолжает расти в 2021 году. Данные о продажах за первые 3 месяца 2021 года опубликовала аналитическая компания International Data Corporation.
С января по март отгрузки по всему миру составили 39,7 миллиона штук. Это на 55 процентов больше, чем было в 2020 году, когда этот показатель составлял 25,7 миллиона экземпляров. Таких темпов роста продаж не наблюдалось с 2013 года.
Бессменным лидером сегмента остается Apple — компании удалось поставить 12,7 миллиона iPad, заняв 31,7 процента рынка. Следом идет южнокорейская компания Samsung (8 миллионов и 20 процентов). На третье место неожиданно поднялась Lenovo (3,8 миллиона и 9,4 процента), сместив с него Huawei.
Эксперты считают, что интерес к этим гаджетам вызвали пандемия и удаленная работа — многим пользователям понадобилось устройство с большим экраном, на котором можно выполнять часть работы. Кроме того, планшеты подошли для дистанционного обучения школьников и студентов.
Apple iPad Pro - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 10:45Наука
Apple раскрыла стоимость новых iPad Pro, iMac и AirTag в России
 
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