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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210430/petrov-1730681238.html
Александр Петров посмеялся над своим падением на закрытии ММКФ
Александр Петров посмеялся над своим падением на закрытии ММКФ
Актер Александр Петров опубликовал в Instagram пост, в котором с иронией описал свое падение на красной дорожке перед церемонией закрытия 43-го Московского... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:14
2021-04-30T15:14
кинофестиваль
дженнифер лоуренс
шоубиз
новости культуры
шоу-бизнес
александр петров (актер)
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актер Александр Петров опубликовал в Instagram пост, в котором с иронией описал свое падение на красной дорожке перед церемонией закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля.К тексту актер прикрепил видеофрагмент трансляции, как в черном строгом костюме идет по красной дорожке, позируя фотографам. Неожиданно Александр спотыкается, падает, но очень быстро встает.В комментариях пользователи оценили чувство юмора Петрова. Они согласились с тем, что этот инцидент действительно очень напоминает знаменитую сцену из комедии Леонида Гайдая, когда герой Миронова специально падает и произносит пароль: "Черт побери!"Некоторые также вспомнили о голливудской актрисе Дженнифер Лоуренс. Обладательница премии "Оскар" известна своими забавными падениями на публике. Правда, она спотыкается, видимо, из-за высоких каблуков и длинных платьев.
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кинофестиваль, дженнифер лоуренс, новости культуры, шоу-бизнес, александр петров (актер), знаменитости, звезды

Александр Петров посмеялся над своим падением на закрытии ММКФ

15:14 30.04.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Александр Петров на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла.
Актер Александр Петров на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла. - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актер Александр Петров опубликовал в Instagram пост, в котором с иронией описал свое падение на красной дорожке перед церемонией закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля.

"Передал привет Андрею Миронову (имеется в виду сцена из фильма "Бриллиантовая рука". — Прим. ред.), кафедре сценического движения ГИТИСа и футбольной юности", — написал Петров.

К тексту актер прикрепил видеофрагмент трансляции, как в черном строгом костюме идет по красной дорожке, позируя фотографам. Неожиданно Александр спотыкается, падает, но очень быстро встает.
В комментариях пользователи оценили чувство юмора Петрова. Они согласились с тем, что этот инцидент действительно очень напоминает знаменитую сцену из комедии Леонида Гайдая, когда герой Миронова специально падает и произносит пароль: "Черт побери!"

Точно! Очень похоже", "Кто-то банановую кожуру забыл убрать", "От души! Смешно, мило и главное — без травм", — отметили подписчики.

© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloАктриса Дженнифер Лоуренс оступилась на церемонии "Оскар"
Актриса Дженнифер Лоуренс оступилась на церемонии Оскар - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Актриса Дженнифер Лоуренс оступилась на церемонии "Оскар"
Некоторые также вспомнили о голливудской актрисе Дженнифер Лоуренс. Обладательница премии "Оскар" известна своими забавными падениями на публике. Правда, она спотыкается, видимо, из-за высоких каблуков и длинных платьев.
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ШоубизкинофестивальДженнифер ЛоуренсНовости культурыШоу-бизнесАлександр Петров (актер)Знаменитостизвезды
 
 
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