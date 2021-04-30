https://ria.ru/20210430/petrov-1730681238.html

Александр Петров посмеялся над своим падением на закрытии ММКФ

Александр Петров посмеялся над своим падением на закрытии ММКФ

Актер Александр Петров опубликовал в Instagram пост, в котором с иронией описал свое падение на красной дорожке перед церемонией закрытия 43-го Московского... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:14

2021-04-30T15:14

2021-04-30T15:14

кинофестиваль

дженнифер лоуренс

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актер Александр Петров опубликовал в Instagram пост, в котором с иронией описал свое падение на красной дорожке перед церемонией закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля.К тексту актер прикрепил видеофрагмент трансляции, как в черном строгом костюме идет по красной дорожке, позируя фотографам. Неожиданно Александр спотыкается, падает, но очень быстро встает.В комментариях пользователи оценили чувство юмора Петрова. Они согласились с тем, что этот инцидент действительно очень напоминает знаменитую сцену из комедии Леонида Гайдая, когда герой Миронова специально падает и произносит пароль: "Черт побери!"Некоторые также вспомнили о голливудской актрисе Дженнифер Лоуренс. Обладательница премии "Оскар" известна своими забавными падениями на публике. Правда, она спотыкается, видимо, из-за высоких каблуков и длинных платьев.

https://ria.ru/20210429/mmkf-1730583388.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кинофестиваль, дженнифер лоуренс, новости культуры, шоу-бизнес, александр петров (актер), знаменитости, звезды