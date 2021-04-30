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Песков рассказал, как проведет майские праздники
Песков рассказал, как проведет майские праздники
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведет майские праздники в смешанном режиме - и отдохнет, и поработает. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:13
2021-04-30T13:13
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведет майские праздники в смешанном режиме - и отдохнет, и поработает."В смешанном режиме. Буду отдыхать, потом буду немножко заниматься делами", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
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россия, дмитрий песков, общество

Песков рассказал, как проведет майские праздники

13:13 30.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведет майские праздники в смешанном режиме - и отдохнет, и поработает.
"В смешанном режиме. Буду отдыхать, потом буду немножко заниматься делами", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 13:32
В Кремле рассказали о графике Путина на майские праздники
 
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