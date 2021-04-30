https://ria.ru/20210430/peskov-1730670370.html

Песков рассказал, как проведет майские праздники

Песков рассказал, как проведет майские праздники

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведет майские праздники в смешанном режиме - и отдохнет, и поработает. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:13

2021-04-30T13:13

2021-04-30T13:13

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведет майские праздники в смешанном режиме - и отдохнет, и поработает."В смешанном режиме. Буду отдыхать, потом буду немножко заниматься делами", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20210429/prazdniki-1730472955.html

россия

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россия, дмитрий песков, общество