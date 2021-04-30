https://ria.ru/20210430/perevozki-1730664371.html

Грузовые перевозки по Амуру в КНР из Хабаровска возобновятся в начале мая

Грузовые перевозки по Амуру в КНР из Хабаровска возобновятся в начале мая

Грузоперевозки из Хабаровска в китайский Фуюань по Амуру возобновят в начале мая, сообщается на сайте Росгранстроя. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:24

2021-04-30T13:24

2021-04-30T13:24

россия-китай: главное

россия

росгранстрой

хэйлунцзян

хабаровск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730673415_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1de38f2f653294b238d1bead11232171.jpg

МОСКВА, 30 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Грузоперевозки из Хабаровска в китайский Фуюань по Амуру возобновят в начале мая, сообщается на сайте Росгранстроя.В навигацию прошлого года грузовые перевозки на направлении Хабаровск - Фуюань выполнялись в полном объеме, они были приостановлены с завершением навигации по Амуру.До пандемии на этом направлении функционировали также пассажирские перевозки. От Хабаровска до китайского города в провинции Хэйлунцзян можно было добраться по реке на скоростном судне в среднем за 1 час 20 минут. За сезон на этом маршруте обслуживали свыше 50 тысяч человек - жителей России и Китая. Туристический сезон длился с мая по октябрь.

https://radiosputnik.ria.ru/20210429/kitay-1730428846.html

россия

хэйлунцзян

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, росгранстрой, хэйлунцзян, хабаровск