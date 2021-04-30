Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210430/perevozki-1730664371.html
Грузовые перевозки по Амуру в КНР из Хабаровска возобновятся в начале мая
Грузовые перевозки по Амуру в КНР из Хабаровска возобновятся в начале мая
Грузоперевозки из Хабаровска в китайский Фуюань по Амуру возобновят в начале мая, сообщается на сайте Росгранстроя. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:24
2021-04-30T13:24
россия-китай: главное
россия
росгранстрой
хэйлунцзян
хабаровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730673415_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_1de38f2f653294b238d1bead11232171.jpg
МОСКВА, 30 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Грузоперевозки из Хабаровска в китайский Фуюань по Амуру возобновят в начале мая, сообщается на сайте Росгранстроя.В навигацию прошлого года грузовые перевозки на направлении Хабаровск - Фуюань выполнялись в полном объеме, они были приостановлены с завершением навигации по Амуру.До пандемии на этом направлении функционировали также пассажирские перевозки. От Хабаровска до китайского города в провинции Хэйлунцзян можно было добраться по реке на скоростном судне в среднем за 1 час 20 минут. За сезон на этом маршруте обслуживали свыше 50 тысяч человек - жителей России и Китая. Туристический сезон длился с мая по октябрь.
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/kitay-1730428846.html
россия
хэйлунцзян
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730673415_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_127b4640d7337850191d959460fc61cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, росгранстрой, хэйлунцзян, хабаровск

Грузовые перевозки по Амуру в КНР из Хабаровска возобновятся в начале мая

13:24 30.04.2021
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкВид на набережную Хабаровска с реки Амур
Вид на набережную Хабаровска с реки Амур - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр — Проект "Россия-Китай: Главное". Грузоперевозки из Хабаровска в китайский Фуюань по Амуру возобновят в начале мая, сообщается на сайте Росгранстроя.
"Хабаровский филиал ФГКУ "Росгранстрой" информирует о том, что по результатам проведенного координационного совета филиалом совместно с государственными контрольными органами принято решение со 2 мая 2021 года возобновить работу грузового направления речного пункта пропуска "Хабаровск" (сопредельный пункт пропуска на китайской стороне - "Фуюань")", - говорится в сообщении.
В навигацию прошлого года грузовые перевозки на направлении Хабаровск - Фуюань выполнялись в полном объеме, они были приостановлены с завершением навигации по Амуру.
До пандемии на этом направлении функционировали также пассажирские перевозки. От Хабаровска до китайского города в провинции Хэйлунцзян можно было добраться по реке на скоростном судне в среднем за 1 час 20 минут. За сезон на этом маршруте обслуживали свыше 50 тысяч человек - жителей России и Китая. Туристический сезон длился с мая по октябрь.
Местные жители покупают еду навынос в Ухани, КНР - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 10:09
В Китае приняли закон о нерациональном использовании еды
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияРосгранстройХэйлунцзянХабаровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния