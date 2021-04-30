https://ria.ru/20210430/perevorot-1730653481.html

КГБ Белоруссии рассказал об обвиняемых по делу о подготовке переворота

КГБ Белоруссии рассказал об обвиняемых по делу о подготовке переворота

Обвиняемыми по уголовному делу о подготовке госпереворота и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко проходят девять человек, из них к пятерым... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T12:08

2021-04-30T12:08

2021-04-30T14:31

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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Обвиняемыми по уголовному делу о подготовке госпереворота и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко проходят девять человек, из них к пятерым генпрокуратурой заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, заявил в пятницу официальный представитель белорусского Комитета госбезопасности Андрей Ярош."В качестве обвиняемых по уголовному делу, возбужденному КГБ по части 1 статьи 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК, привлечены девять человек… Это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ. Генеральная прокуратура в отношении Щигельского, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макара заочно применила меру пресечения в виде заключения под стражу", - приводит слова Яроша Sputnik Беларусь.Трое обвиняемых находятся на территории США. Как следует из информации КГБ Белоруссии, это Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко и Павел Кулаженко. В связи с этим США направлена просьба об оказании правовой помощи в рамках дела о подготовке госпереворота."Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединенных Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела", - заявил представитель белорусского КГБ.По его словам, одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Белоруссию.Белоруссия также ожидает от США, Литвы и Украины оперативной проработки запросов о выдаче фигурантов дела о подготовке переворота, заявил официальный представитель КГБ страны. Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. В том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович. Лукашенко 24 апреля заявил, что Зенкович был давно завербован американскими спецслужбами.Зенкович и еще один фигурант дела, белорусский политолог Александр Федута, были задержаны при поддержке ФСБ в Москве, куда ездили на переговоры с якобы высокопоставленным военным, роль которого выполнял сотрудник спецслужб республики. Лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев был задержан на территории Белоруссии. Позже в эфире телевидения был показан четвертый фигурант дела – Голубович, которая была представлена как бывшая сотрудница в минской фирме Зенковича "Американский юридический центр".Щигельский, Перепечко и Кулаженко фигурировали в видеозаписях переговоров, показанных в эфире государственных телеканалов, по подготовке переворота и покушения, все трое проживают в США. В белорусских СМИ также сообщалось, что Перепечко – ученый, Кулаженко – бывший силовик, Щигельский - врач-психиатр, ранее они уехали из республики.Макар – оппозиционер и бывший сотрудник правоохранительных органов Белоруссии, живет в Литве, он также включен КГБ республики в список физлиц, причастных к терроризму. Про Макаренко, проживающего на Украине, достоверной информации нет.Белорусский телеканал ОНТ 28 апреля показал кадры оперативной съемки, на которых Зенкович признал себя виновным в том, что был "использован как технический организатор" подготовки переворота и покушения. Зенкович в ходе допроса также рассказал о живущем в США Щигельском, который участвовал в обсуждении планов по устранению руководства Белоруссии. По словам Зенковича, Щигельский "погубил свою профессиональную карьеру, написав 20 лет назад статью про Александра Лукашенко". Он предположил, что мотивацией Щигельского было вернуться в Белоруссию и "заняться политической карьерой".

https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728971009.html

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Планирование военного переворота в Белоруссии. Кадры ФСБ Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента Александра Лукашенко, а в самой республике они хотели организовать "демократию по опыту Польши". 2021-04-30T12:08 true PT4M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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