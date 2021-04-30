https://ria.ru/20210430/pereselenie-1730607727.html

Дегтярев оценил стоимость переселения бараков на проспекте в Хабаровске

Дегтярев оценил стоимость переселения бараков на проспекте в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время объезда по Хабаровску в пятницу оценил стоимость программы по переселению из ветхих бараков на... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T06:06

2021-04-30T06:06

2021-04-30T06:06

хабаровский край

жилье

фонд жкх

михаил дегтярев

москва

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хабаровский край

общество

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ХАБАРОВСК, 30 апр — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время объезда по Хабаровску в пятницу оценил стоимость программы по переселению из ветхих бараков на Проспекте имени 60-летия октября: необходимо более 2 миллиардов рублей.Он добавил, что "первые 300 миллионов рублей, которые федеральный минстрой готов выделить уже в этом году, могут стать муниципальным взносом в долевое строительство". Ранее, по итогам переговоров с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ главе региона удалось добиться выделения этого первого транша.Как отметили в правительстве региона, для получения дополнительного финансирования на уровне муниципалитета должна быть принята локальная программа расселения аварийного жилья, а бараки на проспекте 60-летия Октября признаны аварийными – этот вопрос также находится в компетенции местных властей. На данный момент муниципалитет признал аварийными всего пять строений. Жители двух домов уже обеспечены новым жильем, три дома будут расселены до конца года.По информации правительства края, из оставшихся 62 зданий, 21 дом уже признаны непригодным для проживания, а 41 объект находится на разных стадиях признания аварийным. При этом по 35 домам имеются соответствующие заключения межведомственной комиссии.Врио губернатора края в середине апреля дал поручение мэру Хабаровска Сергею Кравчуку принять муниципальную программу расселения аварийного жилья, включив в неё все неблагоустроенные бараки на проспекте. Это позволит получить из фонда дополнительные 2 миллиарда рублей на расселение.Хабаровск 19 апреля посетил заместитель генерального директора фонда Тамирлан Аджиев. Он предложил правительству региона "сформировать заявку на остаток лимита и представить соответствующий пакет документов в фонд, для того, чтобы уже можно было запланировать муниципальные образования и провести все необходимые работы". По данным госкорпорации, до 15 мая регион планирует подать заявку для получение сверхлимитной поддержки. Гость из Москвы отметил, что власти региона "действительно ускорили темп выполнения программы переселения". Как уточнил Аджиев, "Хабаровский край активно участвует практически во всех программах, реализуемых госкорпорацией".Сейчас в регионе внедряется практика комплексного развития территорий для расселения бараков в Хабаровске. На данный момент отобраны перспективные участки, идет анализ их технических характеристик, подготовка региональной нормативной базы.По данным правительства региона, уже более 300 жителей переселили из аварийного жилья в Хабаровском крае. Активно реализуется программа переселения из домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. Работа в этом направлении ведется по соглашению с Фондом содействия ЖКХ. Федпрограмма, рассчитанная до 2025 года, реализуется в несколько этапов. Регион взял на себя обязательство реализовать ее в течение трех лет. В январе врио губернатора был подписан документ с госкорпорацией о досрочном ее завершении - до 31 декабря 2022 годаПо словам министра ЖКХ Хабаровского края Дария Тюрина, около 38 тысяч квадратных метров будут обеспечены строительством домов. Есть варианты приобретения жилья на вторичном рынке или у застройщика. Один из механизмов реализации программы – выкупная цена у собственников. Чаще всего этих средств достаточно, чтобы приобрести новую квартиру. Возможен вариант - покупка в другом муниципальном образовании края. Если хочется более комфортабельного жилья, например большей площади, люди могут добавить свои собственные средства и купить такую квартиру.Адресная программа переселения реализуется по нацпроекту "Жилье и городская среда". По данным госкорпорации, всего по ней до конца 2022 года в регионе будет расселено почти 63 тысячи "квадратов" аварийной жилплощади (244 дома), в новое жилье переедут более 3,8 тысячи человек на территории десяти муниципальных образований. Общая стоимость программных мероприятий составляет 4,93 миллиарда рублей, из них средства Фонда ЖКХ – 3,57 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210427/degtyarev-1730074172.html

https://realty.ria.ru/20210421/degtyarev-1729333787.html

https://ria.ru/20210409/zhile-1727466647.html

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жилье, фонд жкх, михаил дегтярев, москва, хабаровск, хабаровский край, общество