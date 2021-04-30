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https://ria.ru/20210430/peremeschenie-1730781020.html
Роспотребнадзор не видит оснований для ограничения перемещения по стране
Роспотребнадзор не видит оснований для ограничения перемещения по стране
Эпидемиологических оснований для ограничения перемещения россиян внутри страны нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T21:39
2021-04-30T21:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Эпидемиологических оснований для ограничения перемещения россиян внутри страны нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что позаботиться о своём здоровье нужно, риски заразиться коронавирусом есть в транспорте, при посещении культурных или спортивных событий, но если соблюдать правила профилактики, то этот риск не будет реализован.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор не видит оснований для ограничения перемещения по стране

21:39 30.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Эпидемиологических оснований для ограничения перемещения россиян внутри страны нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Внутри страны тоже ограничений никаких нет - ничего не вводилось. И оснований эпидемиологических для этого нет сегодня никаких, люди совершенно свободны", - сказала Попова в эфире канала "Россия 24".

Она уточнила, что позаботиться о своём здоровье нужно, риски заразиться коронавирусом есть в транспорте, при посещении культурных или спортивных событий, но если соблюдать правила профилактики, то этот риск не будет реализован.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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