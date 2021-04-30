https://ria.ru/20210430/peregovory-1730667491.html

В Австрии оценили переговоры с Россией по "Спутнику V"

В Австрии оценили переговоры с Россией по "Спутнику V"

Власти Австрии проверяют сообщения о сложностях с регистрацией российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Словакии и Бразилии, но ход переговоров с... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:03

2021-04-30T13:03

2021-04-30T13:03

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

себастьян курц

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565025685_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_46ef5ce1828a844d56b36aa6a69e8993.jpg

ВЕНА, 30 апр - РИА Новости. Власти Австрии проверяют сообщения о сложностях с регистрацией российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Словакии и Бразилии, но ход переговоров с Россией о закупке препарата оценивают положительно, заявил канцлер Себастьян Курц."Конечно, минздрав проверяет все эти сообщения из разных стран. Но переговоры с российской стороной идут хорошо. Изначально была идея при необходимости использовать "Спутник" без одобрения европейского регулятора EMA, но мы в коалиции пришли к соглашению делать это только при наличии разрешения от EMA. Но чем позднее будет это одобрение, тем меньше будет необходимости", - заявил Курц на пресс-конференции."Будет ли вакцина использоваться, зависит от разрешения EMA", - добавил он.Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa 27 апреля отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации". Разработчики вакцины заявили, что решение бразильского регулятора является политически мотивированным и "не имеет ничего общего с доступом регулятора к информации или науке". Они также отмечали, что решение Anvisa противоречит ранее принятому решению министерства науки, техники и инноваций Бразилии, которое признало вакцину "Спутник V" безопасной и разрешило ее производство в Бразилии.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.

россия

австрия

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, себастьян курц, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, австрия, бразилия, в мире