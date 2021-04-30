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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210430/peregovory-1730667491.html
В Австрии оценили переговоры с Россией по "Спутнику V"
В Австрии оценили переговоры с Россией по "Спутнику V"
Власти Австрии проверяют сообщения о сложностях с регистрацией российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Словакии и Бразилии, но ход переговоров с... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:03
2021-04-30T13:03
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
себастьян курц
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
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ВЕНА, 30 апр - РИА Новости. Власти Австрии проверяют сообщения о сложностях с регистрацией российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Словакии и Бразилии, но ход переговоров с Россией о закупке препарата оценивают положительно, заявил канцлер Себастьян Курц."Конечно, минздрав проверяет все эти сообщения из разных стран. Но переговоры с российской стороной идут хорошо. Изначально была идея при необходимости использовать "Спутник" без одобрения европейского регулятора EMA, но мы в коалиции пришли к соглашению делать это только при наличии разрешения от EMA. Но чем позднее будет это одобрение, тем меньше будет необходимости", - заявил Курц на пресс-конференции."Будет ли вакцина использоваться, зависит от разрешения EMA", - добавил он.Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa 27 апреля отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации". Разработчики вакцины заявили, что решение бразильского регулятора является политически мотивированным и "не имеет ничего общего с доступом регулятора к информации или науке". Они также отмечали, что решение Anvisa противоречит ранее принятому решению министерства науки, техники и инноваций Бразилии, которое признало вакцину "Спутник V" безопасной и разрешило ее производство в Бразилии.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, себастьян курц, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, австрия, бразилия, в мире

В Австрии оценили переговоры с Россией по "Спутнику V"

13:03 30.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 30 апр - РИА Новости. Власти Австрии проверяют сообщения о сложностях с регистрацией российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Словакии и Бразилии, но ход переговоров с Россией о закупке препарата оценивают положительно, заявил канцлер Себастьян Курц.
"Конечно, минздрав проверяет все эти сообщения из разных стран. Но переговоры с российской стороной идут хорошо. Изначально была идея при необходимости использовать "Спутник" без одобрения европейского регулятора EMA, но мы в коалиции пришли к соглашению делать это только при наличии разрешения от EMA. Но чем позднее будет это одобрение, тем меньше будет необходимости", - заявил Курц на пресс-конференции.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
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"Будет ли вакцина использоваться, зависит от разрешения EMA", - добавил он.
Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa 27 апреля отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации". Разработчики вакцины заявили, что решение бразильского регулятора является политически мотивированным и "не имеет ничего общего с доступом регулятора к информации или науке". Они также отмечали, что решение Anvisa противоречит ранее принятому решению министерства науки, техники и инноваций Бразилии, которое признало вакцину "Спутник V" безопасной и разрешило ее производство в Бразилии.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ранее попросил кабмин Словакии вернуть поставленную в республику 1 марта первую партию вакцины "Спутник V" в связи с многочисленными нарушениями контракта. РФПИ расценил действия экспертов братиславского Госинститута по контролю лекарств (ГИКЛ) как акт саботажа, заявив, что в нарушение контракта институт провел испытания "Спутник V" "в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то, что такие лаборатории были доступны".
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСебастьян КурцРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetАвстрияБразилияВ мире
 
 
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