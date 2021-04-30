https://ria.ru/20210430/pedagog-1730745097.html

Губернатор Кировской области призвал популяризировать профессию педагога

Губернатор Кировской области призвал популяризировать профессию педагога

Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" Игорь Васильев заявил о необходимости популяризации профессии... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T17:35

2021-04-30T17:35

2021-04-30T17:35

россия

игорь васильев

татьяна голикова

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" Игорь Васильев заявил о необходимости популяризации профессии педагогов на коллегии Минпросвещения РФ в пятницу, сообщает пресс-служба правительства региона.На заседании коллегии министерства просвещения РФ были рассмотрены вопросы реализации национального проекта "Образование", вопросы развития системы воспитания, качества образования и повышения престижа педагогических специальностей. В заседании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов, представители органов исполнительной власти и экспертного сообщества."Тема обеспечения образовательных организаций высококвалифицированными кадрами неоднократно поднималась на заседаниях комиссии Госсовета. Нужно говорить не только о повышении компетенции и профессионализма педагогов, о справедливом начислении заработной платы. Надо говорить о повышении престижа профессии в целом. Для решения проблемы дефицита кадров необходима популяризация профессии и привлечение молодых педагогов в школы, в том числе в сельской местности", – приводит пресс-служба слова Васильева, которые он произнес на заседании.Глава региона подчеркнул, что необходимо продолжить работу по оказанию методической поддержки молодым педагогам, а также проанализировать систему мониторинга заработной платы, уровень которой должен быть соизмерим и понятен во всех школах, всех муниципальных образованиях субъекта РФ. Эти вопросы неоднократно обсуждались членами рабочей группы на встречах с представителями педагогического сообщества Кировской области и других регионов.В числе мер поддержки участники коллегии отметили введенные с 1 сентября 2020 года выплаты педагогам за классное руководство и решение президента РФ Владимира Путина установить аналогичную выплату кураторам учебных групп учреждений среднего профессионального образования. Васильев обратил внимание коллег, что вместе с тем остается неучтенной роль дополнительного образования в воспитании и самореализации ребенка. В связи с этим члены комиссии Госсовета по направлению "Образование" предлагают вынести на обсуждение вопрос возможности установления аналогичных доплат в сфере дополнительного образования."Также особое внимание предлагаем уделить проблеме формирования единого образовательного пространства для педагогов. Говоря о повышении авторитета учителя в обществе, нельзя не затронуть и такой фактор как бережное отношение к рабочему времени. Освобождение учителей от излишней нагрузки, отчетности позволит им сосредоточиться на учениках, высвободить время для самообразования и творчества", – подытожил Васильев.Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, также принявший участие в коллегии, отметил, что членам рабочей группы поступает большое количество предложений в части развития системы образования. Кроме того, коллеги из регионов затрагивают еще один важный вопрос – развитие системы среднего профессионального образования. Этой теме будет посвящено ближайшее заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", которое состоится в мае.

https://ria.ru/20210421/podderzhka-1729334132.html

https://ria.ru/20210415/diskussiya-1728352284.html

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россия, игорь васильев, татьяна голикова, владимир путин, кировская область, образование - общество, общество