Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210430/pedagog-1730745097.html
Губернатор Кировской области призвал популяризировать профессию педагога
Губернатор Кировской области призвал популяризировать профессию педагога
Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" Игорь Васильев заявил о необходимости популяризации профессии... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:35
2021-04-30T17:35
россия
игорь васильев
татьяна голикова
владимир путин
кировская область
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" Игорь Васильев заявил о необходимости популяризации профессии педагогов на коллегии Минпросвещения РФ в пятницу, сообщает пресс-служба правительства региона.На заседании коллегии министерства просвещения РФ были рассмотрены вопросы реализации национального проекта "Образование", вопросы развития системы воспитания, качества образования и повышения престижа педагогических специальностей. В заседании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов, представители органов исполнительной власти и экспертного сообщества."Тема обеспечения образовательных организаций высококвалифицированными кадрами неоднократно поднималась на заседаниях комиссии Госсовета. Нужно говорить не только о повышении компетенции и профессионализма педагогов, о справедливом начислении заработной платы. Надо говорить о повышении престижа профессии в целом. Для решения проблемы дефицита кадров необходима популяризация профессии и привлечение молодых педагогов в школы, в том числе в сельской местности", – приводит пресс-служба слова Васильева, которые он произнес на заседании.Глава региона подчеркнул, что необходимо продолжить работу по оказанию методической поддержки молодым педагогам, а также проанализировать систему мониторинга заработной платы, уровень которой должен быть соизмерим и понятен во всех школах, всех муниципальных образованиях субъекта РФ. Эти вопросы неоднократно обсуждались членами рабочей группы на встречах с представителями педагогического сообщества Кировской области и других регионов.В числе мер поддержки участники коллегии отметили введенные с 1 сентября 2020 года выплаты педагогам за классное руководство и решение президента РФ Владимира Путина установить аналогичную выплату кураторам учебных групп учреждений среднего профессионального образования. Васильев обратил внимание коллег, что вместе с тем остается неучтенной роль дополнительного образования в воспитании и самореализации ребенка. В связи с этим члены комиссии Госсовета по направлению "Образование" предлагают вынести на обсуждение вопрос возможности установления аналогичных доплат в сфере дополнительного образования."Также особое внимание предлагаем уделить проблеме формирования единого образовательного пространства для педагогов. Говоря о повышении авторитета учителя в обществе, нельзя не затронуть и такой фактор как бережное отношение к рабочему времени. Освобождение учителей от излишней нагрузки, отчетности позволит им сосредоточиться на учениках, высвободить время для самообразования и творчества", – подытожил Васильев.Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, также принявший участие в коллегии, отметил, что членам рабочей группы поступает большое количество предложений в части развития системы образования. Кроме того, коллеги из регионов затрагивают еще один важный вопрос – развитие системы среднего профессионального образования. Этой теме будет посвящено ближайшее заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", которое состоится в мае.
https://ria.ru/20210421/podderzhka-1729334132.html
https://ria.ru/20210415/diskussiya-1728352284.html
россия
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_046d95273a26c27319c9655e594c5b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь васильев, татьяна голикова, владимир путин, кировская область, образование - общество, общество

Губернатор Кировской области призвал популяризировать профессию педагога

17:35 30.04.2021
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" Игорь Васильев заявил о необходимости популяризации профессии педагогов на коллегии Минпросвещения РФ в пятницу, сообщает пресс-служба правительства региона.
На заседании коллегии министерства просвещения РФ были рассмотрены вопросы реализации национального проекта "Образование", вопросы развития системы воспитания, качества образования и повышения престижа педагогических специальностей. В заседании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов, представители органов исполнительной власти и экспертного сообщества.
Учитель с указкой - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
21 апреля, 17:19
Кировский губернатор отметил важность поддержки педагогов в техникумах
"Тема обеспечения образовательных организаций высококвалифицированными кадрами неоднократно поднималась на заседаниях комиссии Госсовета. Нужно говорить не только о повышении компетенции и профессионализма педагогов, о справедливом начислении заработной платы. Надо говорить о повышении престижа профессии в целом. Для решения проблемы дефицита кадров необходима популяризация профессии и привлечение молодых педагогов в школы, в том числе в сельской местности", – приводит пресс-служба слова Васильева, которые он произнес на заседании.
Глава региона подчеркнул, что необходимо продолжить работу по оказанию методической поддержки молодым педагогам, а также проанализировать систему мониторинга заработной платы, уровень которой должен быть соизмерим и понятен во всех школах, всех муниципальных образованиях субъекта РФ. Эти вопросы неоднократно обсуждались членами рабочей группы на встречах с представителями педагогического сообщества Кировской области и других регионов.
Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 09:48
Кировский губернатор стал участником дискуссии о качестве соцуслуг
В числе мер поддержки участники коллегии отметили введенные с 1 сентября 2020 года выплаты педагогам за классное руководство и решение президента РФ Владимира Путина установить аналогичную выплату кураторам учебных групп учреждений среднего профессионального образования. Васильев обратил внимание коллег, что вместе с тем остается неучтенной роль дополнительного образования в воспитании и самореализации ребенка. В связи с этим члены комиссии Госсовета по направлению "Образование" предлагают вынести на обсуждение вопрос возможности установления аналогичных доплат в сфере дополнительного образования.
"Также особое внимание предлагаем уделить проблеме формирования единого образовательного пространства для педагогов. Говоря о повышении авторитета учителя в обществе, нельзя не затронуть и такой фактор как бережное отношение к рабочему времени. Освобождение учителей от излишней нагрузки, отчетности позволит им сосредоточиться на учениках, высвободить время для самообразования и творчества", – подытожил Васильев.
Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, также принявший участие в коллегии, отметил, что членам рабочей группы поступает большое количество предложений в части развития системы образования. Кроме того, коллеги из регионов затрагивают еще один важный вопрос – развитие системы среднего профессионального образования. Этой теме будет посвящено ближайшее заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование", которое состоится в мае.
 
РоссияИгорь ВасильевТатьяна ГоликоваВладимир ПутинКировская областьОбразование - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния