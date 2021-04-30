https://ria.ru/20210430/pavlov-1730669597.html

В Кремле прокомментировали задержание адвоката Павлова

В Кремле прокомментировали задержание адвоката Павлова

В Кремле знают о задержании главы правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова, но не знают ни причин, ни подробностей, заявил... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:10

2021-04-30T13:10

2021-04-30T13:10

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

иван павлов

дмитрий песков

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Кремле знают о задержании главы правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова, но не знают ни причин, ни подробностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В пятницу утром стало известно, что ФСБ задержала Павлова, который является основным адвокатом по делу советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу."Нам известно об этом из сообщений СМИ, но мы не следим, потому что мы не обладаем информацией. Мы не знаем ни причины этого задержания, ни каким образом это произошло, что вменяется этому адвокату. Это не наша прерогатива", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210430/pavlov-1730623363.html

россия

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, дмитрий песков, москва, происшествия