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Пашинян не может вылететь из Казани из-за проблем с самолетом
Пашинян не может вылететь из Казани из-за проблем с самолетом
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не может вылететь из Казани из-за технических проблем с самолетом, передает Sputnik Армения, ссылаясь на... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T21:54
2021-04-30T22:15
никол пашинян
евразийский экономический союз
армения
казань
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ЕРЕВАН, 30 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не может вылететь из Казани из-за технических проблем с самолетом, передает Sputnik Армения, ссылаясь на пресс-службу правительства.Отмечается, что в настоящее время проводятся работы над устранением неисправности. Если проблема не будет решена, то делегация возвратится на другом самолете, отметили в правительстве.Пашинян в Казани участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС.Позднее Sputnik Армения сообщил со ссылкой на источник в правительстве, что Никол Пашинян возвращается в Ереван и Казани другим самолетом."Возглавляемая Пашиняном делегация возвращается из Казани в Армению другим самолетом", - говорится в сообщении.
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никол пашинян, евразийский экономический союз, армения, казань, в мире

Пашинян не может вылететь из Казани из-за проблем с самолетом

21:54 30.04.2021 (обновлено: 22:15 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 30 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не может вылететь из Казани из-за технических проблем с самолетом, передает Sputnik Армения, ссылаясь на пресс-службу правительства.

"Пашинян и возглавляемая им делегация не могут вылететь из Казани в Ереван из-за выявленной в самолете технической неисправности․ Информацию Sputnik Армения подтвердили в пресс-службе правительства Армении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся работы над устранением неисправности. Если проблема не будет решена, то делегация возвратится на другом самолете, отметили в правительстве.
Пашинян в Казани участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС.
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Позднее Sputnik Армения сообщил со ссылкой на источник в правительстве, что Никол Пашинян возвращается в Ереван и Казани другим самолетом.
"Возглавляемая Пашиняном делегация возвращается из Казани в Армению другим самолетом", - говорится в сообщении.
 
Никол ПашинянЕвразийский экономический союзАрменияКазаньВ мире
 
 
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