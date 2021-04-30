https://ria.ru/20210430/pashinyan-1730781995.html

Пашинян не может вылететь из Казани из-за проблем с самолетом

Пашинян не может вылететь из Казани из-за проблем с самолетом

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не может вылететь из Казани из-за технических проблем с самолетом, передает Sputnik Армения, ссылаясь на... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T21:54

2021-04-30T21:54

2021-04-30T22:15

никол пашинян

евразийский экономический союз

армения

казань

в мире

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ЕРЕВАН, 30 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не может вылететь из Казани из-за технических проблем с самолетом, передает Sputnik Армения, ссылаясь на пресс-службу правительства.Отмечается, что в настоящее время проводятся работы над устранением неисправности. Если проблема не будет решена, то делегация возвратится на другом самолете, отметили в правительстве.Пашинян в Казани участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС.Позднее Sputnik Армения сообщил со ссылкой на источник в правительстве, что Никол Пашинян возвращается в Ереван и Казани другим самолетом."Возглавляемая Пашиняном делегация возвращается из Казани в Армению другим самолетом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210426/pashinyan-1729985029.html

армения

казань

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никол пашинян, евразийский экономический союз, армения, казань, в мире