https://ria.ru/20210430/pashinyan-1730781995.html
Пашинян не может вылететь из Казани из-за проблем с самолетом
Пашинян не может вылететь из Казани из-за проблем с самолетом
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не может вылететь из Казани из-за технических проблем с самолетом, передает Sputnik Армения, ссылаясь на... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T21:54
2021-04-30T21:54
2021-04-30T22:15
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 30 апр - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не может вылететь из Казани из-за технических проблем с самолетом, передает Sputnik Армения, ссылаясь на пресс-службу правительства.Отмечается, что в настоящее время проводятся работы над устранением неисправности. Если проблема не будет решена, то делегация возвратится на другом самолете, отметили в правительстве.Пашинян в Казани участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС.Позднее Sputnik Армения сообщил со ссылкой на источник в правительстве, что Никол Пашинян возвращается в Ереван и Казани другим самолетом."Возглавляемая Пашиняном делегация возвращается из Казани в Армению другим самолетом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210426/pashinyan-1729985029.html
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никол пашинян, евразийский экономический союз, армения, казань, в мире