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Президент Палестины заявил о переносе всеобщих выборов из-за Израиля
Президент Палестины заявил о переносе всеобщих выборов из-за Израиля
Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в четверг объявил о переносе президентских и парламентских выборов, сообщает... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T01:00
2021-04-30T01:01
сектор газа
организация освобождения палестины
евросоюз
палестинский законодательный совет
махмуд аббас
иерусалим
осло
палестина
восточный иерусалим
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ГАЗА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в четверг объявил о переносе президентских и парламентских выборов, сообщает палестинское агентство ВАФА.Палестинское руководство в четверг провело совещание о проведении выборов в автономии под председательством Аббаса в Рамалле.По словам Аббаса, причиной переноса выборов стал отказ Израиля допустить проведение выборов в руководящие органы Палестины в Восточном Иерусалиме."Также палестинское руководство приняло решение о формировании правительства национального единства, которое будет признавать все международные соглашения (которые были подписаны в Осло), которые подписала Организация освобождения Палестины" - добавил он.Ранее палестинский премьер Мухаммед Штайе призвал Евросоюз оказать давление на Израиль, чтобы тот позволил палестинцам провести выборы в Иерусалиме, а также не препятствовал присутствию европейских наблюдателей. По его данным, в Иерусалиме Израиль не позволили провести ни одно предвыборное мероприятие.Аббас 15 января издал указ о проведении парламентских и президентских выборов 22 мая и 31 июля соответственно. Выборы должны были пройти впервые за 15 лет. По результатам выборов в Палестинский законодательный совет должен был быть сформирован 120-местный парламент, действующий на территориях Палестинской национальной администрации.Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.
https://ria.ru/20210425/demonstratsii-1729812166.html
https://ria.ru/20210425/izrail-1729896883.html
сектор газа
иерусалим
осло
палестина
восточный иерусалим
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сектор газа, организация освобождения палестины, евросоюз, палестинский законодательный совет, махмуд аббас, иерусалим, осло, палестина, восточный иерусалим, в мире

Президент Палестины заявил о переносе всеобщих выборов из-за Израиля

01:00 30.04.2021 (обновлено: 01:01 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ГАЗА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в четверг объявил о переносе президентских и парламентских выборов, сообщает палестинское агентство ВАФА.
Палестинское руководство в четверг провело совещание о проведении выборов в автономии под председательством Аббаса в Рамалле.
По словам Аббаса, причиной переноса выборов стал отказ Израиля допустить проведение выборов в руководящие органы Палестины в Восточном Иерусалиме.
"Из-за отказа Израиля разрешить выборы в городе Иерусалим палестинское руководство решило отложить выборы, которые были должны пройти 22 мая", - заявил Аббас.
"Также палестинское руководство приняло решение о формировании правительства национального единства, которое будет признавать все международные соглашения (которые были подписаны в Осло), которые подписала Организация освобождения Палестины" - добавил он.
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Аббас 15 января издал указ о проведении парламентских и президентских выборов 22 мая и 31 июля соответственно. Выборы должны были пройти впервые за 15 лет. По результатам выборов в Палестинский законодательный совет должен был быть сформирован 120-местный парламент, действующий на территориях Палестинской национальной администрации.
Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.
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Сектор ГазаОрганизация освобождения ПалестиныЕвросоюзПалестинский законодательный советМахмуд АббасИерусалимОслоПалестинаВосточный ИерусалимВ мире
 
 
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