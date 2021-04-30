https://ria.ru/20210430/palestina-1730600390.html

Президент Палестины заявил о переносе всеобщих выборов из-за Израиля

Президент Палестины заявил о переносе всеобщих выборов из-за Израиля

Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в четверг объявил о переносе президентских и парламентских выборов, сообщает... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T01:00

2021-04-30T01:00

2021-04-30T01:01

сектор газа

организация освобождения палестины

евросоюз

палестинский законодательный совет

махмуд аббас

иерусалим

осло

палестина

восточный иерусалим

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ГАЗА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в четверг объявил о переносе президентских и парламентских выборов, сообщает палестинское агентство ВАФА.Палестинское руководство в четверг провело совещание о проведении выборов в автономии под председательством Аббаса в Рамалле.По словам Аббаса, причиной переноса выборов стал отказ Израиля допустить проведение выборов в руководящие органы Палестины в Восточном Иерусалиме."Также палестинское руководство приняло решение о формировании правительства национального единства, которое будет признавать все международные соглашения (которые были подписаны в Осло), которые подписала Организация освобождения Палестины" - добавил он.Ранее палестинский премьер Мухаммед Штайе призвал Евросоюз оказать давление на Израиль, чтобы тот позволил палестинцам провести выборы в Иерусалиме, а также не препятствовал присутствию европейских наблюдателей. По его данным, в Иерусалиме Израиль не позволили провести ни одно предвыборное мероприятие.Аббас 15 января издал указ о проведении парламентских и президентских выборов 22 мая и 31 июля соответственно. Выборы должны были пройти впервые за 15 лет. По результатам выборов в Палестинский законодательный совет должен был быть сформирован 120-местный парламент, действующий на территориях Палестинской национальной администрации.Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

https://ria.ru/20210425/demonstratsii-1729812166.html

https://ria.ru/20210425/izrail-1729896883.html

сектор газа

иерусалим

осло

палестина

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, организация освобождения палестины, евросоюз, палестинский законодательный совет, махмуд аббас, иерусалим, осло, палестина, восточный иерусалим, в мире