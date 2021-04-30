Президент Палестины заявил о переносе всеобщих выборов из-за Израиля
01:00 30.04.2021 (обновлено: 01:01 30.04.2021)
ГАЗА, 30 апр - РИА Новости. Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в четверг объявил о переносе президентских и парламентских выборов, сообщает палестинское агентство ВАФА.
Палестинское руководство в четверг провело совещание о проведении выборов в автономии под председательством Аббаса в Рамалле.
По словам Аббаса, причиной переноса выборов стал отказ Израиля допустить проведение выборов в руководящие органы Палестины в Восточном Иерусалиме.
"Из-за отказа Израиля разрешить выборы в городе Иерусалим палестинское руководство решило отложить выборы, которые были должны пройти 22 мая", - заявил Аббас.
"Также палестинское руководство приняло решение о формировании правительства национального единства, которое будет признавать все международные соглашения (которые были подписаны в Осло), которые подписала Организация освобождения Палестины" - добавил он.
Ранее палестинский премьер Мухаммед Штайе призвал Евросоюз оказать давление на Израиль, чтобы тот позволил палестинцам провести выборы в Иерусалиме, а также не препятствовал присутствию европейских наблюдателей. По его данным, в Иерусалиме Израиль не позволили провести ни одно предвыборное мероприятие.
Аббас 15 января издал указ о проведении парламентских и президентских выборов 22 мая и 31 июля соответственно. Выборы должны были пройти впервые за 15 лет. По результатам выборов в Палестинский законодательный совет должен был быть сформирован 120-местный парламент, действующий на территориях Палестинской национальной администрации.
Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.