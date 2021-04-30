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В Кирове почти 40 детей и педагогов обратились к врачам с отравлением
В Кирове почти 40 детей и педагогов обратились к врачам с отравлением
Тридцать восемь детей и педагогов школы №73 обратились в медицинские организации Кирова за амбулаторной помощью 29 и 30 апреля с симптомами отравления, сообщает РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:12
2021-04-30T11:12
киров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Тридцать восемь детей и педагогов школы №73 обратились в медицинские организации Кирова за амбулаторной помощью 29 и 30 апреля с симптомами отравления, сообщает пресс-служба правительства региона."За сутки к детям школьного возраста по разным адресам было совершено 8 выездов бригад скорой медицинской помощи, 2 ребёнка с подозрением на ротавирусную инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Кирова, состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.В настоящее время занятия в образовательном учреждении приостановлены. Роспотребнадзор расследует ситуацию, она находится на контроле правительства Кировской области.
https://ria.ru/20210320/otravlenie-1602125023.html
киров
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киров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кировская область, происшествия

В Кирове почти 40 детей и педагогов обратились к врачам с отравлением

11:12 30.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Тридцать восемь детей и педагогов школы №73 обратились в медицинские организации Кирова за амбулаторной помощью 29 и 30 апреля с симптомами отравления, сообщает пресс-служба правительства региона.
"За сутки к детям школьного возраста по разным адресам было совершено 8 выездов бригад скорой медицинской помощи, 2 ребёнка с подозрением на ротавирусную инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Кирова, состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В настоящее время занятия в образовательном учреждении приостановлены. Роспотребнадзор расследует ситуацию, она находится на контроле правительства Кировской области.
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КировФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кировская областьПроисшествия
 
 
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