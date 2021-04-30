https://ria.ru/20210430/otravlenie-1730639384.html
В Кирове почти 40 детей и педагогов обратились к врачам с отравлением
В Кирове почти 40 детей и педагогов обратились к врачам с отравлением
Тридцать восемь детей и педагогов школы №73 обратились в медицинские организации Кирова за амбулаторной помощью 29 и 30 апреля с симптомами отравления, сообщает РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T11:12
2021-04-30T11:12
2021-04-30T11:12
киров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Тридцать восемь детей и педагогов школы №73 обратились в медицинские организации Кирова за амбулаторной помощью 29 и 30 апреля с симптомами отравления, сообщает пресс-служба правительства региона."За сутки к детям школьного возраста по разным адресам было совершено 8 выездов бригад скорой медицинской помощи, 2 ребёнка с подозрением на ротавирусную инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Кирова, состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.В настоящее время занятия в образовательном учреждении приостановлены. Роспотребнадзор расследует ситуацию, она находится на контроле правительства Кировской области.
https://ria.ru/20210320/otravlenie-1602125023.html
киров
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киров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кировская область, происшествия