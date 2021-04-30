https://ria.ru/20210430/otnosheniya-1730671915.html

В Кремле назвали причины ухудшения отношений между Россией и США

В Кремле назвали причины ухудшения отношений между Россией и США

Предтечей нынешнего ухудшения отношений Москвы и Вашингтона стали недружественные действия США, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:16

2021-04-30T13:16

2021-04-30T13:16

россия

дмитрий песков

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Предтечей нынешнего ухудшения отношений Москвы и Вашингтона стали недружественные действия США, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Посольство США в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня."Вы знаете, что здесь нужно смотреть на первопричину той ситуации напряженной, которая складывается в наших двусторонних отношениях, и если отматывать этот глубок недружественных шагов в обратную сторону, то очевидным становится, что предтеча всего этого - это действия, недружественные действия Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на кого Кремль возлагает ответственность за неудобства для россиян из-за невозможности получить визы.

https://ria.ru/20210428/peregovory-1730231047.html

россия

москва

сша

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2021

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россия, дмитрий песков, москва, сша, в мире