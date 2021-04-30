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В Кремле назвали причины ухудшения отношений между Россией и США
В Кремле назвали причины ухудшения отношений между Россией и США
Предтечей нынешнего ухудшения отношений Москвы и Вашингтона стали недружественные действия США, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:16
2021-04-30T13:16
россия
дмитрий песков
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Предтечей нынешнего ухудшения отношений Москвы и Вашингтона стали недружественные действия США, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Посольство США в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня."Вы знаете, что здесь нужно смотреть на первопричину той ситуации напряженной, которая складывается в наших двусторонних отношениях, и если отматывать этот глубок недружественных шагов в обратную сторону, то очевидным становится, что предтеча всего этого - это действия, недружественные действия Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на кого Кремль возлагает ответственность за неудобства для россиян из-за невозможности получить визы.
https://ria.ru/20210428/peregovory-1730231047.html
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россия, дмитрий песков, москва, сша, в мире

В Кремле назвали причины ухудшения отношений между Россией и США

13:16 30.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Предтечей нынешнего ухудшения отношений Москвы и Вашингтона стали недружественные действия США, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Посольство США в России с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неиммиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня.
"Вы знаете, что здесь нужно смотреть на первопричину той ситуации напряженной, которая складывается в наших двусторонних отношениях, и если отматывать этот глубок недружественных шагов в обратную сторону, то очевидным становится, что предтеча всего этого - это действия, недружественные действия Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на кого Кремль возлагает ответственность за неудобства для россиян из-за невозможности получить визы.
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