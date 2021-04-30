https://ria.ru/20210430/okhota-1730627644.html

СК изучает историю о жестоких действиях курганского депутата на охоте

СК изучает историю о жестоких действиях курганского депутата на охоте

Следователи начали проверку после передачи в ведомство материалов на депутата Курганской областной думы о возможном жестоком обращении с животными на охоте,... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:26

2021-04-30T10:26

2021-04-30T10:26

россия

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

курганская область

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку после передачи в ведомство материалов на депутата Курганской областной думы о возможном жестоком обращении с животными на охоте, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по области.В соцсетях ранее появились фотографии с охоты депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, говорилось, что у него якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, все разрешения и лицензия у него были. Полиция информировала о начале проверки данных. Затем в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка. В среду пресс-служба "Единой России" информировала, что Хахалова исключили из партии из-за жестоких действий на охоте. Материалы проверки охоты депутата полиция передала прокуратуре. Хахалов говорил, что инцидент произошел потому, что у него закончились патроны, а раненый волк пытался его атаковать.По данным СК, 20 апреля в правоохранительные органы от сотрудника департамента природных ресурсов и окружающей среды поступило заявление о незаконной охоте и жестоком обращении с животными с участием депутата."Указанный материал доследственной проверки передан органами прокуратуры в производство следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области", - отметили в ведомстве.В ходе доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельства и примут процессуальное решение.

https://radiosputnik.ria.ru/20210424/proisshestviya-1729780253.html

https://ria.ru/20210411/gagarin-1727768050.html

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курганская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, курганская область, происшествия