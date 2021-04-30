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СК изучает историю о жестоких действиях курганского депутата на охоте
СК изучает историю о жестоких действиях курганского депутата на охоте
Следователи начали проверку после передачи в ведомство материалов на депутата Курганской областной думы о возможном жестоком обращении с животными на охоте,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:26
2021-04-30T10:26
россия
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
курганская область
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку после передачи в ведомство материалов на депутата Курганской областной думы о возможном жестоком обращении с животными на охоте, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по области.В соцсетях ранее появились фотографии с охоты депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, говорилось, что у него якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, все разрешения и лицензия у него были. Полиция информировала о начале проверки данных. Затем в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка. В среду пресс-служба "Единой России" информировала, что Хахалова исключили из партии из-за жестоких действий на охоте. Материалы проверки охоты депутата полиция передала прокуратуре. Хахалов говорил, что инцидент произошел потому, что у него закончились патроны, а раненый волк пытался его атаковать.По данным СК, 20 апреля в правоохранительные органы от сотрудника департамента природных ресурсов и окружающей среды поступило заявление о незаконной охоте и жестоком обращении с животными с участием депутата."Указанный материал доследственной проверки передан органами прокуратуры в производство следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области", - отметили в ведомстве.В ходе доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельства и примут процессуальное решение.
https://radiosputnik.ria.ru/20210424/proisshestviya-1729780253.html
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, курганская область, происшествия

СК изучает историю о жестоких действиях курганского депутата на охоте

10:26 30.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку после передачи в ведомство материалов на депутата Курганской областной думы о возможном жестоком обращении с животными на охоте, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по области.
В соцсетях ранее появились фотографии с охоты депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова, говорилось, что у него якобы не было нужных разрешений. Сам Хахалов пояснял РИА Новости, что действительно охотился на волка, все разрешения и лицензия у него были. Полиция информировала о начале проверки данных. Затем в одном из Telegram-каналов появилось видео с охоты, в которой якобы участвовал Хахалов. Согласно записи, охотники жестоко "добивали" животных, на снегоходе переехали еще живого волка. В среду пресс-служба "Единой России" информировала, что Хахалова исключили из партии из-за жестоких действий на охоте. Материалы проверки охоты депутата полиция передала прокуратуре. Хахалов говорил, что инцидент произошел потому, что у него закончились патроны, а раненый волк пытался его атаковать.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области принят к производству материал доследственной проверки о незаконной охоте и жестоком обращении с животными", - сказали в ведомстве.
По данным СК, 20 апреля в правоохранительные органы от сотрудника департамента природных ресурсов и окружающей среды поступило заявление о незаконной охоте и жестоком обращении с животными с участием депутата.
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"Указанный материал доследственной проверки передан органами прокуратуры в производство следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области", - отметили в ведомстве.
В ходе доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельства и примут процессуальное решение.
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