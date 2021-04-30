https://ria.ru/20210430/obysk-1730649496.html

Адвокат объяснил обыски у главы "Команды 29" Павлова

Адвокат объяснил обыски у главы "Команды 29" Павлова

Обыск у главы правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова связан с его профессиональной деятельностью, заявил журналистам его... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:51

2021-04-30T11:51

2021-04-30T11:51

россия

следственный комитет россии (ск рф)

иван павлов

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Обыск у главы правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова связан с его профессиональной деятельностью, заявил журналистам его коллега Дмитрий Катчев.Вместе они защищают советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, которому сегодня вновь продлили арест.Ранее следствие пришло с обыском в московскую гостиницу, где Павлов остановился перед заседанием по делу Сафронова, также обыск проводился в квартире его жены, сообщал РИА Новости коллега адвоката Евгений Смирнов.По данным Смирнова, Павлову вменяют статью 310 УК РФ (Разглашение данных предварительного расследования). Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.Дело находится в производстве Следственного комитета РФ. Согласно законодательству, адвокат является спецсубъектом - возбудить и расследовать дело против него может только СК.

https://ria.ru/20210430/pavlov-1730623363.html

россия

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), иван павлов, происшествия