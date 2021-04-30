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В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка
Украинские силовики в пятницу обстреляли окраины Донецка из миномета, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:48
2021-04-30T08:48
старомихайловка
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли окраины Донецка из миномета, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 8.03 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Старомихайловка (окраины Донецка - ред.). Выпущено 12 мин калибром 82 миллиметров", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210427/donbass-1730142051.html
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донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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старомихайловка, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, в мире

В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле окраин Донецка

08:48 30.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли окраины Донецка из миномета, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 8.03 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Старомихайловка (окраины Донецка - ред.). Выпущено 12 мин калибром 82 миллиметров", - сказал представитель ведомства.
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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СтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
 
 
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