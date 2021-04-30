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На горно-обогатительном комбинате в Мурманской области обрушилась порода
На горно-обогатительном комбинате в Мурманской области обрушилась порода
Порода обрушилась на горно-обогатительном комбинате в Мурманской области, ищут двух человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T08:13
2021-04-30T08:13
2021-04-30T09:58
мурманская область
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Порода обрушилась на горно-обогатительном комбинате в Мурманской области, ищут двух человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона."Обрушение горной породы произошло в городском округе Кировск на горно-обогатительном комбинате "Олений ручей", проводятся поисково-спасательные работы, ищут двух человек. Привлечены два отделения военизированной горноспасательной части", - сказал собеседник агентства.В региональном СУСК РФ сообщили о начале проверки в связи с обрушением."Следователи следственного отдела по городу Апатиты направлены на осмотр места происшествия. Начата процессуальная проверка", - сообщили в ведомстве.Позже СК сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ после обрушения породы на комбинате в Мурманской области (ст. 216 УК РФ). В СК не уточнили количество пострадавших и наличие погибших.
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мурманская область, происшествия