В посольстве США прокомментировали слова Лаврова об "обнулении" конфликта
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о необходимости возврата к нормальным отношениям России и США.
"Нам точно нужен период детокса", - написала Росс в Twitter, отвечая на пост МИД РФ с цитатой высказывания Лаврова.
Ранее глава МИД РФ в интервью РИА Новости заявил, что Москва предлагала Вашингтону "обнулить" дипломатический конфликт, но новая администрация "скользит по той же наклонной". Лавров заявил, что если бы это зависело только от РФ, "наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям и в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США - в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России".
Высказывание Росс в Twitter появилось спустя почти час после того как посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве.
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