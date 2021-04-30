"Штабы Навального"* внесли в список организаций, причастных к экстремизму
13:16 30.04.2021 (обновлено: 16:35 30.04.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Росфинмониторинг включил общественное движение "Штабы Навального"* в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть данные об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Обновленный список опубликован на сайте ведомства.
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Накануне сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов блогера, поскольку сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".
Ранее Мосгорсуд ограничил работу ФБК** и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)**. До этого прокуратура аналогичным образом поступила со "Штабами Навального"*. Организациям запретили взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, кроме уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Меры приняли в рамках иска столичной прокуратуры о признании ФБК**, ФЗПГ** и "Штабов Навального"* экстремистскими организациями. Они, как сообщала пресс-служба ведомства, "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
Иск рассмотрят 17 мая.
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По словам опрошенных РИА Новости экспертов, такой статус сделает работу организаций в России невозможной, их символику запретят, а СМИ при упоминании должны подчеркивать их статус. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций, который ведет Минюст, находится более 80 объединений общественного и религиозного толка.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
**Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.
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