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https://ria.ru/20210430/navalnyy-1730671717.html
"Штабы Навального"* внесли в список организаций, причастных к экстремизму
"Штабы Навального"* внесли в список организаций, причастных к экстремизму
Росфинмониторинг включил общественное движение "Штабы Навального"* в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть данные об их причастности к... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:16
2021-04-30T16:35
фонд борьбы с коррупцией
леонид волков
алексей навальный
москва
общество
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Росфинмониторинг включил общественное движение "Штабы Навального"* в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть данные об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.Обновленный список опубликован на сайте ведомства.Накануне сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов блогера, поскольку сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".Ранее Мосгорсуд ограничил работу ФБК** и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)**. До этого прокуратура аналогичным образом поступила со "Штабами Навального"*. Организациям запретили взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, кроме уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Меры приняли в рамках иска столичной прокуратуры о признании ФБК**, ФЗПГ** и "Штабов Навального"* экстремистскими организациями. Они, как сообщала пресс-служба ведомства, "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации". Иск рассмотрят 17 мая.По словам опрошенных РИА Новости экспертов, такой статус сделает работу организаций в России невозможной, их символику запретят, а СМИ при упоминании должны подчеркивать их статус. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций, который ведет Минюст, находится более 80 объединений общественного и религиозного толка.*Террористическая организация, запрещенная в России.**Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.
https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730455861.html
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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фонд борьбы с коррупцией, леонид волков, алексей навальный, москва, общество, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

"Штабы Навального"* внесли в список организаций, причастных к экстремизму

13:16 30.04.2021 (обновлено: 16:35 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Росфинмониторинг включил общественное движение "Штабы Навального"* в перечень организаций и физлиц, в отношении которых есть данные об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Обновленный список опубликован на сайте ведомства.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
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Навальный захотел участвовать в процессе по ФБК*
Накануне сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)** Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов блогера, поскольку сохранение структуры "немедленно будет подведено под статью об экстремизме".
Ранее Мосгорсуд ограничил работу ФБК** и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ)**. До этого прокуратура аналогичным образом поступила со "Штабами Навального"*. Организациям запретили взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, кроме уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Меры приняли в рамках иска столичной прокуратуры о признании ФБК**, ФЗПГ** и "Штабов Навального"* экстремистскими организациями. Они, как сообщала пресс-служба ведомства, "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
Иск рассмотрят 17 мая.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Спастись из "секты" Навального
По словам опрошенных РИА Новости экспертов, такой статус сделает работу организаций в России невозможной, их символику запретят, а СМИ при упоминании должны подчеркивать их статус. Уголовная ответственность в таком случае будет грозить как организаторам НКО, так и рядовым участникам и жертвователям.
Сейчас в списке запрещенных экстремистских организаций, который ведет Минюст, находится более 80 объединений общественного и религиозного толка.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
**Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Фонд борьбы с коррупциейЛеонид ВолковАлексей НавальныйМоскваОбществоРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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