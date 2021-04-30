https://ria.ru/20210430/navalnyy-1730643617.html

Все три иска Навального к колонии приняли к производству

Все три иска Навального к колонии приняли к производству

Петушинский районный суд Владимирской области принял к производству все три иска Алексея Навального к ИК-2 в городе Покров, их подготовка к разбирательству... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T11:27

2021-04-30T11:27

2021-04-30T11:32

россия

бруно лепру

ив роше

вадим кобзев

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

покров

происшествия

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РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Петушинский районный суд Владимирской области принял к производству все три иска Алексея Навального к ИК-2 в городе Покров, их подготовка к разбирательству назначена на 26 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Как ранее рассказали РИА Новости в суде, иски поступили в начале недели. Навальный просит признать незаконными решения об отказе в выдаче ему приобретенных книг, о постановке его на профилактический учет как склонного к совершению побега, а также действия сотрудников колонии, которые подвергают цензуре получаемые им газеты, вырезая из них некоторые статьи. Адвокат Вадим Кобзев сообщал о назначении собеседований на 26 мая по двум искам, касающимся цензуры газет и невыдачи книг.“Все три приняты к производству. Все назначены на 26 мая. Подготовка дел к судебному разбирательству. Это не полноценное судебное разбирательство, а подготовка, собеседование. Оно проводится в целях обеспечения правильного, своевременного рассмотрения дела... После этого уже будет принято решение судьей: назначено судебное заседание, либо дальнейшее движение”, - рассказали в суде.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730543594.html

https://ria.ru/20210429/navalnyy-1730492783.html

россия

москва

покров

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россия, бруно лепру, ив роше, вадим кобзев, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия