https://ria.ru/20210430/natsizm-1730750685.html

На двух жителей Приангарья завели дела о реабилитации нацизма

На двух жителей Приангарья завели дела о реабилитации нацизма

Следователи завели уголовные дела о реабилитации нацизма против двух жителей Иркутской области после публикации в мае 2020 года фотографий нацистов на сайтах... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T18:01

2021-04-30T18:01

2021-04-30T18:01

россия

иркутская область

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела о реабилитации нацизма против двух жителей Иркутской области после публикации в мае 2020 года фотографий нацистов на сайтах движения "Бессмертный полк онлайн", говорится в сообщении регионального СУСК России.Уточняется, что дела по признакам преступления "реабилитация нацизма" возбуждены в отношении 17-летнего и 32-летнего жителей Иркутской области "по фактам размещения на сайтах движения "Бессмертный полк онлайн" фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с нацистской Германией".По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемые разместили в открытом доступе на сайте "Банк памяти" в интернете фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн". Отмечается, что правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов дела, изъяты важные для дела предметы и документы.

https://ria.ru/20210405/reabilitatsiya-1604304492.html

россия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, иркутская область, происшествия