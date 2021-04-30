https://ria.ru/20210430/natsizm-1730750685.html
На двух жителей Приангарья завели дела о реабилитации нацизма
На двух жителей Приангарья завели дела о реабилитации нацизма
Следователи завели уголовные дела о реабилитации нацизма против двух жителей Иркутской области после публикации в мае 2020 года фотографий нацистов на сайтах... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T18:01
2021-04-30T18:01
2021-04-30T18:01
россия
иркутская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела о реабилитации нацизма против двух жителей Иркутской области после публикации в мае 2020 года фотографий нацистов на сайтах движения "Бессмертный полк онлайн", говорится в сообщении регионального СУСК России.Уточняется, что дела по признакам преступления "реабилитация нацизма" возбуждены в отношении 17-летнего и 32-летнего жителей Иркутской области "по фактам размещения на сайтах движения "Бессмертный полк онлайн" фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с нацистской Германией".По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемые разместили в открытом доступе на сайте "Банк памяти" в интернете фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн". Отмечается, что правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов дела, изъяты важные для дела предметы и документы.
https://ria.ru/20210405/reabilitatsiya-1604304492.html
россия
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иркутская область, происшествия
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Следователи завели уголовные дела о реабилитации нацизма против двух жителей Иркутской области
после публикации в мае 2020 года фотографий нацистов на сайтах движения "Бессмертный полк онлайн", говорится в сообщении регионального СУСК России.
Уточняется, что дела по признакам преступления "реабилитация нацизма" возбуждены в отношении 17-летнего и 32-летнего жителей Иркутской области "по фактам размещения на сайтах движения "Бессмертный полк онлайн" фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с нацистской Германией".
По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемые разместили в открытом доступе на сайте "Банк памяти" в интернете фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн". Отмечается, что правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов дела, изъяты важные для дела предметы и документы.