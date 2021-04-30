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На двух жителей Приангарья завели дела о реабилитации нацизма
На двух жителей Приангарья завели дела о реабилитации нацизма
Следователи завели уголовные дела о реабилитации нацизма против двух жителей Иркутской области после публикации в мае 2020 года фотографий нацистов на сайтах... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T18:01
2021-04-30T18:01
россия
иркутская область
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела о реабилитации нацизма против двух жителей Иркутской области после публикации в мае 2020 года фотографий нацистов на сайтах движения "Бессмертный полк онлайн", говорится в сообщении регионального СУСК России.Уточняется, что дела по признакам преступления "реабилитация нацизма" возбуждены в отношении 17-летнего и 32-летнего жителей Иркутской области "по фактам размещения на сайтах движения "Бессмертный полк онлайн" фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с нацистской Германией".По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемые разместили в открытом доступе на сайте "Банк памяти" в интернете фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн". Отмечается, что правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов дела, изъяты важные для дела предметы и документы.
https://ria.ru/20210405/reabilitatsiya-1604304492.html
россия
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россия, иркутская область, происшествия

На двух жителей Приангарья завели дела о реабилитации нацизма

18:01 30.04.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следователи завели уголовные дела о реабилитации нацизма против двух жителей Иркутской области после публикации в мае 2020 года фотографий нацистов на сайтах движения "Бессмертный полк онлайн", говорится в сообщении регионального СУСК России.
Уточняется, что дела по признакам преступления "реабилитация нацизма" возбуждены в отношении 17-летнего и 32-летнего жителей Иркутской области "по фактам размещения на сайтах движения "Бессмертный полк онлайн" фотографий нацистских преступников во время проведения виртуальной акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с нацистской Германией".
По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемые разместили в открытом доступе на сайте "Банк памяти" в интернете фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте "Бессмертный полк онлайн". Отмечается, что правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов дела, изъяты важные для дела предметы и документы.
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