https://ria.ru/20210430/narushenie-1730691093.html

Белоруссия обвинила Польшу в повторном нарушении воздушных границ

Белоруссия обвинила Польшу в повторном нарушении воздушных границ

Минобороны Белоруссии заявило в пятницу, что зафиксировано повторное в течение месяца нарушение воздушной границы страны со стороны Польши, в этой связи в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:15

2021-04-30T14:15

2021-04-30T23:52

министерство обороны белоруссии

ми-24

польша

белоруссия

безопасность

в мире

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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Минобороны Белоруссии заявило в пятницу, что зафиксировано повторное в течение месяца нарушение воздушной границы страны со стороны Польши, в этой связи в ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве."Двадцать девятого апреля 2021 года в 2.02 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Козловичи средствами радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО во взаимодействии с органами пограничной службы Республики Беларусь зафиксировано уже повторное в течение месяца нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.Отмечается, что вертолет-нарушитель Ми-24 покинул белорусскую территорию в 2.03 в районе населенного пункта Теребунь, при этом "воздушное судно сопровождалось средствами ПВО"."В связи с данным инцидентом 30 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Польша в Республике Беларусь, которому была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения государственной границы Республики Беларусь, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587332885.html

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министерство обороны белоруссии, ми-24, польша, белоруссия, безопасность, в мире