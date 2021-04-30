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Белоруссия обвинила Польшу в повторном нарушении воздушных границ
Белоруссия обвинила Польшу в повторном нарушении воздушных границ
Минобороны Белоруссии заявило в пятницу, что зафиксировано повторное в течение месяца нарушение воздушной границы страны со стороны Польши, в этой связи в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:15
2021-04-30T23:52
министерство обороны белоруссии
ми-24
польша
белоруссия
безопасность
в мире
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Минобороны Белоруссии заявило в пятницу, что зафиксировано повторное в течение месяца нарушение воздушной границы страны со стороны Польши, в этой связи в ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве."Двадцать девятого апреля 2021 года в 2.02 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Козловичи средствами радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО во взаимодействии с органами пограничной службы Республики Беларусь зафиксировано уже повторное в течение месяца нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.Отмечается, что вертолет-нарушитель Ми-24 покинул белорусскую территорию в 2.03 в районе населенного пункта Теребунь, при этом "воздушное судно сопровождалось средствами ПВО"."В связи с данным инцидентом 30 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Польша в Республике Беларусь, которому была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения государственной границы Республики Беларусь, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах", - говорится в сообщении.
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министерство обороны белоруссии, ми-24, польша, белоруссия, безопасность, в мире

Белоруссия обвинила Польшу в повторном нарушении воздушных границ

14:15 30.04.2021 (обновлено: 23:52 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВертолет Ми-24
Вертолет Ми-24 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МИНСК, 30 апр - РИА Новости. Минобороны Белоруссии заявило в пятницу, что зафиксировано повторное в течение месяца нарушение воздушной границы страны со стороны Польши, в этой связи в ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при польском посольстве.
"Двадцать девятого апреля 2021 года в 2.02 (совпадает с мск) в районе населенного пункта Козловичи средствами радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО во взаимодействии с органами пограничной службы Республики Беларусь зафиксировано уже повторное в течение месяца нарушение государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве со стороны Республики Польша", - говорится в сообщении в Telegram-канале минобороны.
Отмечается, что вертолет-нарушитель Ми-24 покинул белорусскую территорию в 2.03 в районе населенного пункта Теребунь, при этом "воздушное судно сопровождалось средствами ПВО".
"В связи с данным инцидентом 30 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Республики Польша в Республике Беларусь, которому была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения государственной границы Республики Беларусь, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах", - говорится в сообщении.
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