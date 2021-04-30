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Двое жителей Югры ответят в суде за нападение на прохожих с дробовиком
Двое жителей Югры ответят в суде за нападение на прохожих с дробовиком
Двое жителей Ханты-Мансийского района ХМАО предстанут перед судом по обвинению в нападении на прохожих с использованием дробовика, им также инкриминируют ряд... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:28
2021-04-30T10:28
2021-04-30T10:28
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский район
ханты-мансийск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апр - РИА Новости. Двое жителей Ханты-Мансийского района ХМАО предстанут перед судом по обвинению в нападении на прохожих с использованием дробовика, им также инкриминируют ряд других преступлений, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел рано утром 8 июля 2020 года в Ханты-Мансийске. По данным следствия, двое пьяных 31-летних мужчин беспричинно напали на двоих прохожих в районе жилого дома. Один из злоумышленников, угрожая убийством, четыре раза выстрелил дробью из охотничьего ружья по ногам потерпевших, а его подельник догнал одного из мужчин, пытавшегося убежать, и "нанес удар колюще-режущим предметом в область груди сзади".Вскоре правоохранители выявили причастность мужчин еще к двум преступлениям. Одного из них ранее задерживали за пьяную езду без прав, а второй похитил из магазина аппарат для приема платежей, в котором находилось 2,5 тысячи рублей. Помогал ему с кражей терминала другой житель Ханты-Мансийска, который в отделении полиции напал на сотрудника МВД.Как уточнили в следственном управлении, действия одного из трех фигурантов следствие квалифицировало как хулиганство, причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством, управление автомобилем в состоянии опьянения. Второй мужчина обвиняется в краже, хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью, его соучастник - в краже и насилии в отношении представителя власти."Обвиняемые вину признали частично, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский район, ханты-мансийск, происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апр - РИА Новости.
Двое жителей Ханты-Мансийского района
ХМАО предстанут перед судом по обвинению в нападении на прохожих с использованием дробовика, им также инкриминируют ряд других преступлений, сообщает региональное следственное управление СК РФ
.
Инцидент произошел рано утром 8 июля 2020 года в Ханты-Мансийске
. По данным следствия, двое пьяных 31-летних мужчин беспричинно напали на двоих прохожих в районе жилого дома. Один из злоумышленников, угрожая убийством, четыре раза выстрелил дробью из охотничьего ружья по ногам потерпевших, а его подельник догнал одного из мужчин, пытавшегося убежать, и "нанес удар колюще-режущим предметом в область груди сзади".
Вскоре правоохранители выявили причастность мужчин еще к двум преступлениям. Одного из них ранее задерживали за пьяную езду без прав, а второй похитил из магазина аппарат для приема платежей, в котором находилось 2,5 тысячи рублей. Помогал ему с кражей терминала другой житель Ханты-Мансийска, который в отделении полиции напал на сотрудника МВД.
Как уточнили в следственном управлении, действия одного из трех фигурантов следствие квалифицировало как хулиганство, причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством, управление автомобилем в состоянии опьянения. Второй мужчина обвиняется в краже, хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью, его соучастник - в краже и насилии в отношении представителя власти.
"Обвиняемые вину признали частично, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.