https://ria.ru/20210430/napadenie-1730628267.html

Двое жителей Югры ответят в суде за нападение на прохожих с дробовиком

Двое жителей Югры ответят в суде за нападение на прохожих с дробовиком

Двое жителей Ханты-Мансийского района ХМАО предстанут перед судом по обвинению в нападении на прохожих с использованием дробовика, им также инкриминируют ряд... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:28

2021-04-30T10:28

2021-04-30T10:28

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский район

ханты-мансийск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апр - РИА Новости. Двое жителей Ханты-Мансийского района ХМАО предстанут перед судом по обвинению в нападении на прохожих с использованием дробовика, им также инкриминируют ряд других преступлений, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел рано утром 8 июля 2020 года в Ханты-Мансийске. По данным следствия, двое пьяных 31-летних мужчин беспричинно напали на двоих прохожих в районе жилого дома. Один из злоумышленников, угрожая убийством, четыре раза выстрелил дробью из охотничьего ружья по ногам потерпевших, а его подельник догнал одного из мужчин, пытавшегося убежать, и "нанес удар колюще-режущим предметом в область груди сзади".Вскоре правоохранители выявили причастность мужчин еще к двум преступлениям. Одного из них ранее задерживали за пьяную езду без прав, а второй похитил из магазина аппарат для приема платежей, в котором находилось 2,5 тысячи рублей. Помогал ему с кражей терминала другой житель Ханты-Мансийска, который в отделении полиции напал на сотрудника МВД.Как уточнили в следственном управлении, действия одного из трех фигурантов следствие квалифицировало как хулиганство, причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством, управление автомобилем в состоянии опьянения. Второй мужчина обвиняется в краже, хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью, его соучастник - в краже и насилии в отношении представителя власти."Обвиняемые вину признали частично, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210429/sobaka-1730448997.html

https://ria.ru/20210429/shkolnitsa-1730436531.html

россия

ханты-мансийский район

ханты-мансийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский район, ханты-мансийск, происшествия