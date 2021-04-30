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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
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В Рязань прибыл передвижной музей "Поезд Победы"
В Рязань прибыл передвижной музей "Поезд Победы"
Уникальный передвижной музей "Поезд Победы", посвященный событиям Великой Отечественной войны, прибыл в Рязань, сообщает в пятницу правительство региона. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:54
2021-04-30T17:54
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РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Уникальный передвижной музей "Поезд Победы", посвященный событиям Великой Отечественной войны, прибыл в Рязань, сообщает в пятницу правительство региона.Поезд прибыл в пятницу на станцию "Рязань-2". В церемонии открытия выставки принял участие губернатор Николай Любимов. Глава региона поблагодарил организаторов проекта за предоставленную жителям Рязанской области возможность вновь испытать чувство гордости и благодарности за героическое прошлое Отечества.Губернатор осмотрел экспозицию, размещенную в тематических вагонах. Там показаны последние часы перед войной, дорога на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокада, штабной вагон, бронепоезд, победа и возвращение домой. Комплекс оснащен многофигурными композициями в скульптуре, а также 50 видеопроекторами, 18 видеостенами, 12 тач-столами, которые позволяют воссоздать захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, картины походной солдатской жизни. В Рязанской области "Поезд Победы" будет находиться два дня.
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николай любимов, рязань, рязанская область, общество

В Рязань прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

17:54 30.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители в вагоне "Поезда Победы" на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге
Посетители в вагоне Поезда Победы на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Уникальный передвижной музей "Поезд Победы", посвященный событиям Великой Отечественной войны, прибыл в Рязань, сообщает в пятницу правительство региона.
Поезд прибыл в пятницу на станцию "Рязань-2". В церемонии открытия выставки принял участие губернатор Николай Любимов. Глава региона поблагодарил организаторов проекта за предоставленную жителям Рязанской области возможность вновь испытать чувство гордости и благодарности за героическое прошлое Отечества.

"Для нас это почетно – в преддверии Дня Победы присоединиться к этой замечательной акции. Жители нашего региона мужественно сражались и внесли значимый вклад в общую победу. В каждом уголке экспозиции – неразрывная связь времен и поколений, историческая память. Это то, что особенно важно сегодня. Наша задача – сберечь для потомков правду о войне, беспримерном подвиге народа. Убежден, что "Поезд Победы" послужит стимулом для нашей молодежи к тому, чтобы глубже изучить то героическое, суровое время в истории нашей страны", - сказал Любимов.

Губернатор осмотрел экспозицию, размещенную в тематических вагонах. Там показаны последние часы перед войной, дорога на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокада, штабной вагон, бронепоезд, победа и возвращение домой. Комплекс оснащен многофигурными композициями в скульптуре, а также 50 видеопроекторами, 18 видеостенами, 12 тач-столами, которые позволяют воссоздать захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, картины походной солдатской жизни. В Рязанской области "Поезд Победы" будет находиться два дня.
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