В Рязань прибыл передвижной музей "Поезд Победы"

"Для нас это почетно – в преддверии Дня Победы присоединиться к этой замечательной акции. Жители нашего региона мужественно сражались и внесли значимый вклад в общую победу. В каждом уголке экспозиции – неразрывная связь времен и поколений, историческая память. Это то, что особенно важно сегодня. Наша задача – сберечь для потомков правду о войне, беспримерном подвиге народа. Убежден, что "Поезд Победы" послужит стимулом для нашей молодежи к тому, чтобы глубже изучить то героическое, суровое время в истории нашей страны", - сказал Любимов.