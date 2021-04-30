В Рязань прибыл передвижной музей "Поезд Победы"
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители в вагоне "Поезда Победы" на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге
РЯЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Уникальный передвижной музей "Поезд Победы", посвященный событиям Великой Отечественной войны, прибыл в Рязань, сообщает в пятницу правительство региона.
Поезд прибыл в пятницу на станцию "Рязань-2". В церемонии открытия выставки принял участие губернатор Николай Любимов. Глава региона поблагодарил организаторов проекта за предоставленную жителям Рязанской области возможность вновь испытать чувство гордости и благодарности за героическое прошлое Отечества.
"Для нас это почетно – в преддверии Дня Победы присоединиться к этой замечательной акции. Жители нашего региона мужественно сражались и внесли значимый вклад в общую победу. В каждом уголке экспозиции – неразрывная связь времен и поколений, историческая память. Это то, что особенно важно сегодня. Наша задача – сберечь для потомков правду о войне, беспримерном подвиге народа. Убежден, что "Поезд Победы" послужит стимулом для нашей молодежи к тому, чтобы глубже изучить то героическое, суровое время в истории нашей страны", - сказал Любимов.
Губернатор осмотрел экспозицию, размещенную в тематических вагонах. Там показаны последние часы перед войной, дорога на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокада, штабной вагон, бронепоезд, победа и возвращение домой. Комплекс оснащен многофигурными композициями в скульптуре, а также 50 видеопроекторами, 18 видеостенами, 12 тач-столами, которые позволяют воссоздать захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, картины походной солдатской жизни. В Рязанской области "Поезд Победы" будет находиться два дня.