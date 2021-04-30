Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210430/moskva-1730724719.html
Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме на майских праздниках
Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме на майских праздниках
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период майских праздников - с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:23
2021-04-30T16:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730491048_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a7302412c4551cf52adecb2522bcd43c.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период майских праздников - с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков."Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Бирюков.По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.Заместитель мэра сообщил, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
https://realty.ria.ru/20210430/gaz-1730716968.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730491048_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d322838dc28eff99196957212c77ccdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр бирюков, москва

Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме на майских праздниках

16:23 30.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период майских праздников - с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.
"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Бирюков.
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
Вчера, 15:53Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Москвичей предупредили о необходимости перекрыть газ перед отъездом
По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.
Заместитель мэра сообщил, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - подчеркнул Бирюков.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Диетолог рассказала, как побаловать себя куличом без вреда для здоровья
03:39Блинкен заявил о стремлении Запада к конструктивным отношениям с Россией
03:37Вильфанд назвал регионы, которым повезло с погодой на майские праздники
03:23Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
03:21Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
03:20На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
03:19Двое пострадавших в ДТП в Хабаровском крае находятся в тяжелом состоянии
03:12Врач назвал главную ошибку при оказании первой помощи на природе
03:06Источники сообщили дату очередного запуска с космодрома Восточный
03:01Беспорядки в Колумбии привели к ранению 200 полицейских
02:54МИД Латвии осудил ответные меры России против двух граждан республики
02:31"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах COVID-19
02:15Брокер назвал самые плохие идеи для заработка на биткоине
02:10Пасхальное угощение: как отметить праздник без вреда для здоровья
01:54Пушков удивился реакции Зеленского на марш в честь фашистов в Киеве
01:38Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак
01:15Эксперт объяснил, что делать, если вам "в лоб" летит автомобиль
01:02Объявлен победитель шоу "Голос. Дети"
00:59Житель Дагестана застрелил соседа во время бытовой ссоры
00:53В Приднестровье доставили партию второго компонента вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния