https://ria.ru/20210430/moskva-1730724719.html
Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме на майских праздниках
Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме на майских праздниках
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период майских праздников - с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:23
2021-04-30T16:23
2021-04-30T16:23
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период майских праздников - с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков."Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Бирюков.По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.Заместитель мэра сообщил, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период майских праздников - с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков
.
"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Бирюков.
По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.
Заместитель мэра сообщил, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
"В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования в праздничные дни систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", - подчеркнул Бирюков.