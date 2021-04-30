https://ria.ru/20210430/moskva-1730724719.html

Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме на майских праздниках

Горслужбы Москвы будут работать в усиленном режиме на майских праздниках

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период майских праздников - с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил журналистам в пятницу... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:23

2021-04-30T16:23

2021-04-30T16:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в период майских праздников - с 30 апреля по 10 мая включительно, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков."Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства с сегодняшнего дня переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - отметил Бирюков.По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур. Они готовы оперативно выехать при возникновении нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.Заместитель мэра сообщил, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

https://realty.ria.ru/20210430/gaz-1730716968.html

москва

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2021

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петр бирюков, москва