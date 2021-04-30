https://ria.ru/20210430/moshenniki-1730717140.html
Мошенники развернули в сети масштабную атаку под видом опроса ВОЗ
Мошенники развернули в сети масштабную атаку под видом опроса ВОЗ
Мошенники развернули масштабную атаку на пользователей в сети под видом опроса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и оформляли на людей платные... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:53
2021-04-30T15:53
2021-04-30T15:53
россия
воз
москва
group-ib
сша
технологии
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Мошенники развернули масштабную атаку на пользователей в сети под видом опроса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и оформляли на людей платные подписки, перенаправляли на сайты знакомств и другие ресурсы для обмана, сообщила международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак.За новой масштабной мошеннической кампанией в интернете стоит группа под названием DarkPath Scammers, выяснила Group-IB. Злоумышленники создали распределенную сеть из 134 мошеннических сайтов, имитирующих ВОЗ, и обещали пользователям вознаграждение за прохождение фейкового опроса, посвященного Дню осведомленности о здоровье."Однако вместо обещанных 200 евро пользователей перенаправляли на сайты знакомств, платных подписок или мошеннические ресурсы", - говорится в сообщении.Большинство мошеннических сайтов, контролируемых DarkPath Scammers, на данный момент остаются активны и по-прежнему нацелены на миллионы пользователей по всему миру. Мошенники рекламируют свои ресурсы с помощью почтовых рассылок, платной рекламы и социальных сетей.По оценке Group-IB, вся сеть мошенников привлекает около двухсот тысяч пользователей из США, Индии, России и других регионов в день.
https://ria.ru/20210430/moshennichestvo-1730604505.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воз, москва, group-ib, сша, технологии
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Мошенники развернули масштабную атаку на пользователей в сети под видом опроса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) и оформляли на людей платные подписки, перенаправляли на сайты знакомств и другие ресурсы для обмана, сообщила международная компания Group-IB
, которая специализируется на предотвращении кибератак.
За новой масштабной мошеннической кампанией в интернете стоит группа под названием DarkPath Scammers, выяснила Group-IB. Злоумышленники создали распределенную сеть из 134 мошеннических сайтов, имитирующих ВОЗ, и обещали пользователям вознаграждение за прохождение фейкового опроса, посвященного Дню осведомленности о здоровье.
"Однако вместо обещанных 200 евро пользователей перенаправляли на сайты знакомств, платных подписок или мошеннические ресурсы", - говорится в сообщении.
Большинство мошеннических сайтов, контролируемых DarkPath Scammers, на данный момент остаются активны и по-прежнему нацелены на миллионы пользователей по всему миру. Мошенники рекламируют свои ресурсы с помощью почтовых рассылок, платной рекламы и социальных сетей.
По оценке Group-IB, вся сеть мошенников привлекает около двухсот тысяч пользователей из США
, Индии, России
и других регионов в день.