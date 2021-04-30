https://ria.ru/20210430/moshennichestvo-1730604505.html

Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян

Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян

Мошенники стали массово рассылать россиянам через службу поддержки Google Docs письма, в которых обещают выплаты или выгодное инвестирование, рассказал РИА... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T03:46

2021-04-30T03:46

2021-04-30T11:00

россия

мошенничество

google

лаборатория касперского

москва

технологии

общество

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Выявлена новая схема обмана россиян через сервис Google

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мошенники стали массово рассылать россиянам через службу поддержки Google Docs письма, в которых обещают выплаты или выгодное инвестирование, рассказал РИА Новости ведущий спам-аналитик "Лаборатории Касперского" Роман Деденок.По словам эксперта, мошенники эксплуатируют функцию автоматического уведомления Google Docs о том, что пользователя отметили в комментариях к документу или презентации. Обычно онлайн-мошенники сообщают, что на карту пользователя отправлен перевод, компенсация или другая выплата, а также могут предложить "выгодные" инвестиции.Чтобы получить деньги или посмотреть информацию по платежу, пользователю нужно перейти по ссылке в письме, и так он оказывается на скам-ресуре, объяснил Деденок. Там могут попросить ввести имя и фамилию, чтобы подтвердить данные, ознакомиться с условиями перевода, указать данные карты. На такой странице бывают фейковые комментарии довольных клиентов, которые уже получили деньги.На финальном этапе пользователю сообщают, что для получения денег требуется оплатить комиссию в 200-300 рублей. Обещанная сумма в русскоязычных письмах обычно не превышает нескольких сотен тысяч рублей. "В конечном итоге человек ничего не получает, а комиссия достается мошенникам. Если пользователь вводил данные карты, то он также рискует их сохранностью", — добавил эксперт.Поскольку сообщения приходят с официального адреса Google Docs, вполне вероятно, что некоторые спам-фильтры их пропускают. К тому же пользователи привыкли доверять подобным сообщениям, поэтому вероятность, что мошенническое письмо откроют, может быть немного выше, заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210426/golos-1729904613.html

https://ria.ru/20210424/onlayn-bank-1729735749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, google, лаборатория касперского, москва, технологии, общество