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Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
Мошенники стали массово рассылать россиянам через службу поддержки Google Docs письма, в которых обещают выплаты или выгодное инвестирование, рассказал РИА... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T03:46
2021-04-30T11:00
россия
мошенничество
google
лаборатория касперского
москва
технологии
общество
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Выявлена новая схема обмана россиян через сервис Google
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мошенники стали массово рассылать россиянам через службу поддержки Google Docs письма, в которых обещают выплаты или выгодное инвестирование, рассказал РИА Новости ведущий спам-аналитик "Лаборатории Касперского" Роман Деденок.По словам эксперта, мошенники эксплуатируют функцию автоматического уведомления Google Docs о том, что пользователя отметили в комментариях к документу или презентации. Обычно онлайн-мошенники сообщают, что на карту пользователя отправлен перевод, компенсация или другая выплата, а также могут предложить "выгодные" инвестиции.Чтобы получить деньги или посмотреть информацию по платежу, пользователю нужно перейти по ссылке в письме, и так он оказывается на скам-ресуре, объяснил Деденок. Там могут попросить ввести имя и фамилию, чтобы подтвердить данные, ознакомиться с условиями перевода, указать данные карты. На такой странице бывают фейковые комментарии довольных клиентов, которые уже получили деньги.На финальном этапе пользователю сообщают, что для получения денег требуется оплатить комиссию в 200-300 рублей. Обещанная сумма в русскоязычных письмах обычно не превышает нескольких сотен тысяч рублей. "В конечном итоге человек ничего не получает, а комиссия достается мошенникам. Если пользователь вводил данные карты, то он также рискует их сохранностью", — добавил эксперт.Поскольку сообщения приходят с официального адреса Google Docs, вполне вероятно, что некоторые спам-фильтры их пропускают. К тому же пользователи привыкли доверять подобным сообщениям, поэтому вероятность, что мошенническое письмо откроют, может быть немного выше, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210426/golos-1729904613.html
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россия, мошенничество, google, лаборатория касперского, москва, технологии, общество

Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян

03:46 30.04.2021 (обновлено: 11:00 30.04.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мошенники стали массово рассылать россиянам через службу поддержки Google Docs письма, в которых обещают выплаты или выгодное инвестирование, рассказал РИА Новости ведущий спам-аналитик "Лаборатории Касперского" Роман Деденок.

"Мы зафиксировали всплеск скам-атак на пользователей через сервис Google Docs. Только по нашим данным, за вторую половину апреля 2021 года по сравнению с первой таких писем стало почти в три раза больше", — сказал он.

По словам эксперта, мошенники эксплуатируют функцию автоматического уведомления Google Docs о том, что пользователя отметили в комментариях к документу или презентации. Обычно онлайн-мошенники сообщают, что на карту пользователя отправлен перевод, компенсация или другая выплата, а также могут предложить "выгодные" инвестиции.
Чтобы получить деньги или посмотреть информацию по платежу, пользователю нужно перейти по ссылке в письме, и так он оказывается на скам-ресуре, объяснил Деденок. Там могут попросить ввести имя и фамилию, чтобы подтвердить данные, ознакомиться с условиями перевода, указать данные карты. На такой странице бывают фейковые комментарии довольных клиентов, которые уже получили деньги.
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На финальном этапе пользователю сообщают, что для получения денег требуется оплатить комиссию в 200-300 рублей. Обещанная сумма в русскоязычных письмах обычно не превышает нескольких сотен тысяч рублей. "В конечном итоге человек ничего не получает, а комиссия достается мошенникам. Если пользователь вводил данные карты, то он также рискует их сохранностью", — добавил эксперт.
Поскольку сообщения приходят с официального адреса Google Docs, вполне вероятно, что некоторые спам-фильтры их пропускают. К тому же пользователи привыкли доверять подобным сообщениям, поэтому вероятность, что мошенническое письмо откроют, может быть немного выше, заключил собеседник агентства.
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