https://ria.ru/20210430/moshennichestvo-1730604505.html
Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
Мошенники начали массово использовать сервис Google для обмана россиян
Мошенники стали массово рассылать россиянам через службу поддержки Google Docs письма, в которых обещают выплаты или выгодное инвестирование, рассказал РИА... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T03:46
2021-04-30T03:46
2021-04-30T11:00
россия
мошенничество
google
лаборатория касперского
москва
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Выявлена новая схема обмана россиян через сервис Google
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мошенники стали массово рассылать россиянам через службу поддержки Google Docs письма, в которых обещают выплаты или выгодное инвестирование, рассказал РИА Новости ведущий спам-аналитик "Лаборатории Касперского" Роман Деденок.По словам эксперта, мошенники эксплуатируют функцию автоматического уведомления Google Docs о том, что пользователя отметили в комментариях к документу или презентации. Обычно онлайн-мошенники сообщают, что на карту пользователя отправлен перевод, компенсация или другая выплата, а также могут предложить "выгодные" инвестиции.Чтобы получить деньги или посмотреть информацию по платежу, пользователю нужно перейти по ссылке в письме, и так он оказывается на скам-ресуре, объяснил Деденок. Там могут попросить ввести имя и фамилию, чтобы подтвердить данные, ознакомиться с условиями перевода, указать данные карты. На такой странице бывают фейковые комментарии довольных клиентов, которые уже получили деньги.На финальном этапе пользователю сообщают, что для получения денег требуется оплатить комиссию в 200-300 рублей. Обещанная сумма в русскоязычных письмах обычно не превышает нескольких сотен тысяч рублей. "В конечном итоге человек ничего не получает, а комиссия достается мошенникам. Если пользователь вводил данные карты, то он также рискует их сохранностью", — добавил эксперт.Поскольку сообщения приходят с официального адреса Google Docs, вполне вероятно, что некоторые спам-фильтры их пропускают. К тому же пользователи привыкли доверять подобным сообщениям, поэтому вероятность, что мошенническое письмо откроют, может быть немного выше, заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210426/golos-1729904613.html
https://ria.ru/20210424/onlayn-bank-1729735749.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мошенничество, google, лаборатория касперского, москва, технологии, общество
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Мошенники стали массово рассылать россиянам через службу поддержки Google
Docs письма, в которых обещают выплаты или выгодное инвестирование, рассказал РИА Новости ведущий спам-аналитик "Лаборатории Касперского
" Роман Деденок.
"Мы зафиксировали всплеск скам-атак на пользователей через сервис Google Docs. Только по нашим данным, за вторую половину апреля 2021 года по сравнению с первой таких писем стало почти в три раза больше", — сказал он.
По словам эксперта, мошенники эксплуатируют функцию автоматического уведомления Google Docs о том, что пользователя отметили в комментариях к документу или презентации. Обычно онлайн-мошенники сообщают, что на карту пользователя отправлен перевод, компенсация или другая выплата, а также могут предложить "выгодные" инвестиции.
Чтобы получить деньги или посмотреть информацию по платежу, пользователю нужно перейти по ссылке в письме, и так он оказывается на скам-ресуре, объяснил Деденок. Там могут попросить ввести имя и фамилию, чтобы подтвердить данные, ознакомиться с условиями перевода, указать данные карты. На такой странице бывают фейковые комментарии довольных клиентов, которые уже получили деньги.
На финальном этапе пользователю сообщают, что для получения денег требуется оплатить комиссию в 200-300 рублей. Обещанная сумма в русскоязычных письмах обычно не превышает нескольких сотен тысяч рублей. "В конечном итоге человек ничего не получает, а комиссия достается мошенникам. Если пользователь вводил данные карты, то он также рискует их сохранностью", — добавил эксперт.
Поскольку сообщения приходят с официального адреса Google Docs, вполне вероятно, что некоторые спам-фильтры их пропускают. К тому же пользователи привыкли доверять подобным сообщениям, поэтому вероятность, что мошенническое письмо откроют, может быть немного выше, заключил собеседник агентства.