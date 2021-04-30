https://ria.ru/20210430/mordoviya-1730702085.html

Двое жителей Мордовии получили срок за нападение на таксиста

Двое жителей Мордовии получили срок за нападение на таксиста

Двое мужчин, напавших на таксиста в Мордовии, осуждены один на десять лет колонии строгого режима, второй – на два с половиной года колонии общего режима,... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:49

2021-04-30T14:49

2021-04-30T14:49

россия

саранск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Двое мужчин, напавших на таксиста в Мордовии, осуждены один на десять лет колонии строгого режима, второй – на два с половиной года колонии общего режима, сообщает СУСК РФ по региону.Следствием и судом установлено, что 12 марта 2020 года мужчины вызвали такси, чтобы доехать из одного района Саранска в другой. Когда машина остановилась, они, применив физическое насилие, забрали у водителя кошелек с 1 тысячей рублей и мобильный телефон. Затем один из обвиняемых затолкал водителя в багажник и сел за руль. Угнанный автомобиль через некоторое время застрял в поле. Тогда мужчина вытащил водителя из багажника и стал душить, пока тот не потерял сознание. Решив, что водитель мертв, мужчины скрылись с места происшествия. Спустя некоторое время пострадавший очнулся, сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и обратился за медицинской помощью.В зависимости от роли и участия каждого мужчины признаны виновными в разбойном нападении, угоне и покушении на убийство."Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второму – с учетом неотбытой части наказания по приговору мирового судьи окончательно назначено десять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве компенсации морального вреда с него же в пользу потерпевшего взыскано 800 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20210430/napadenie-1730628267.html

россия

саранск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, саранск, происшествия