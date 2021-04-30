Двое жителей Мордовии получили срок за нападение на таксиста
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Двое мужчин, напавших на таксиста в Мордовии, осуждены один на десять лет колонии строгого режима, второй – на два с половиной года колонии общего режима, сообщает СУСК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что 12 марта 2020 года мужчины вызвали такси, чтобы доехать из одного района Саранска в другой. Когда машина остановилась, они, применив физическое насилие, забрали у водителя кошелек с 1 тысячей рублей и мобильный телефон. Затем один из обвиняемых затолкал водителя в багажник и сел за руль. Угнанный автомобиль через некоторое время застрял в поле. Тогда мужчина вытащил водителя из багажника и стал душить, пока тот не потерял сознание. Решив, что водитель мертв, мужчины скрылись с места происшествия. Спустя некоторое время пострадавший очнулся, сообщил о произошедшем в правоохранительные органы и обратился за медицинской помощью.
В зависимости от роли и участия каждого мужчины признаны виновными в разбойном нападении, угоне и покушении на убийство.
"Приговором суда одному из осужденных назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второму – с учетом неотбытой части наказания по приговору мирового судьи окончательно назначено десять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве компенсации морального вреда с него же в пользу потерпевшего взыскано 800 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил", - говорится в сообщении регионального СУСК.