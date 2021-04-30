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Мишустин призвал усовершенствовать действующий договор о ЕАЭС
Мишустин призвал усовершенствовать действующий договор о ЕАЭС
Евразийский экономический союз заинтересован в том, чтобы выстраивать конструктивный диалог с Европейским союзом на равных условия и принципах взаимоуважения,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T09:47
2021-04-30T12:09
россия
цены на нефть
евразийский союз
брикс
евразийский экономический союз
михаил мишустин
экономика
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КАЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. КАЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Евразийский экономический союз заинтересован в том, чтобы выстраивать конструктивный диалог с Европейским союзом на равных условия и принципах взаимоуважения, но прежде всего надо углублять контакты с ближайшими партнерами: СНН, ШОС и БРИКС, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин пояснил, что имеет ввиду, прежде всего, СНГ, ШОС, БРИКС.Также Мишустин подчеркнул, что важно продолжить совместную работу с другими государствами над крупными экономически обоснованными проектами, в том числе, по сопряжению с китайской инициативой "Один пояс - один путь". Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал координировать по линии правительств Евразийского союза меры по регулированию экспорта, чтобы сдерживать рост потребительских цен.Он подчеркнул, что "это чувствительный вопрос для граждан наших стран". Евразийский экономический союз успешно развивается и становится центром экономического притяжения в регионе, о растущем интересе к союзу свидетельствуют более 50 поступивших предложений о подписании префенциальных торговых соглашений, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он подчеркнул, что "растет интерес к союзу и со стороны других стран"."Поступило более 50 предложений о подписании преференциальных торговых соглашений. Это открывает дополнительные возможности для стимулирования, в первую очередь, экономического роста", - сказал Мишустин.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым усовершенствовать действующий договор о ЕАЭС.Мишустин отметил, что союз успешно работает в непростое время."Мы работаем в непростое время: пандемия, региональные кризисы, торговые войны. Эти проблемы усугубляются вмешательством Запада во внутренние дела других государств, сильным политическим и экономическим давлением. Но даже в этих условиях мы принимаем эффективные решения, чтобы укрепить единый рынок, снять ограничения для движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - сказал глава правительства России.Он добавил, что впереди много работы: прежде всего, это реализация Стратегических направлений евразийской интеграции до 2025 года.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал углублять промышленную кооперацию в ЕАЭС, отметив, что она ускорит импортозамещение."Важно углублять промышленную кооперацию. Она, собственно говоря, ускорит необходимое всем нашим странам импортозамещение и Союзу, и, конечно, укрепит экономическую безопасность наших стран", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.Мишустин отметил, что есть направления, которые требуют особого внимания."Прежде всего, это устранение препятствий на внутреннем рынке Союза. Пока еще не все барьеры и ограничения ликвидированы. Но мы наладили систему работы и продолжаем активный поиск оптимальных решений", - сказал он.Страны ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) будут в течение ближайших пяти лет работать над созданием совместной космической системы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В течение пяти лет мы будем работать над созданием совместной космической системы. Это предполагает объединение группировки спутников наших стран, формирование единого банка данных по материалам объединенной космической съемки, а также модернизацию наземных комплексов приема и обработки информации", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.Группировка будет управляться как единая космическая система, отметил он."Это позволит увеличить площадь покрытия наблюдаемой территории и оперативно получать все необходимые сведения", - сказал глава правительства.
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россия, цены на нефть, евразийский союз, брикс, евразийский экономический союз, михаил мишустин, экономика

Мишустин призвал усовершенствовать действующий договор о ЕАЭС

09:47 30.04.2021 (обновлено: 12:09 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в расширенном составе в Казани
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС в расширенном составе в Казани - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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КАЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. КАЗАНЬ, 30 апр - РИА Новости. Евразийский экономический союз заинтересован в том, чтобы выстраивать конструктивный диалог с Европейским союзом на равных условия и принципах взаимоуважения, но прежде всего надо углублять контакты с ближайшими партнерами: СНН, ШОС и БРИКС, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Евразийский экономический союз - это сильная организация, которая всегда открыта для сотрудничества. Наш союз должен стать основным связующим звеном в построении большого евразийского партнерства. Какой бы ни была ситуация на мировой арене, (надо) углублять контакты с ближайшими партнерами", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
Мишустин пояснил, что имеет ввиду, прежде всего, СНГ, ШОС, БРИКС.
"Мы заинтересованы в том, чтобы выстраивать конструктивный диалог с Европейским союзом на равных условия и принципах взаимоуважения", - отметил он.
Также Мишустин подчеркнул, что важно продолжить совместную работу с другими государствами над крупными экономически обоснованными проектами, в том числе, по сопряжению с китайской инициативой "Один пояс - один путь".
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал координировать по линии правительств Евразийского союза меры по регулированию экспорта, чтобы сдерживать рост потребительских цен.
"Ситуация с коронавирусом существенно повлияла на мировые рынки. По линии правительств нужно координировать меры по регулированию экспорта в рамках Союза, с тем чтобы сдерживать рост потребительских цен. Речь, конечно, в первую очередь идет о сельскохозяйственной продукции и сырьевой продукции", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
Он подчеркнул, что "это чувствительный вопрос для граждан наших стран".
Евразийский экономический союз успешно развивается и становится центром экономического притяжения в регионе, о растущем интересе к союзу свидетельствуют более 50 поступивших предложений о подписании префенциальных торговых соглашений, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Важно, что наше объединение успешно развивается, становится центром экономического притяжения в регионе. И мы открыты для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
Он подчеркнул, что "растет интерес к союзу и со стороны других стран".
"Поступило более 50 предложений о подписании преференциальных торговых соглашений. Это открывает дополнительные возможности для стимулирования, в первую очередь, экономического роста", - сказал Мишустин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает необходимым усовершенствовать действующий договор о ЕАЭС.
"Нужно усовершенствовать и конечно действующий договор о ЕАЭС", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
Мишустин отметил, что союз успешно работает в непростое время.
"Мы работаем в непростое время: пандемия, региональные кризисы, торговые войны. Эти проблемы усугубляются вмешательством Запада во внутренние дела других государств, сильным политическим и экономическим давлением. Но даже в этих условиях мы принимаем эффективные решения, чтобы укрепить единый рынок, снять ограничения для движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - сказал глава правительства России.
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Он добавил, что впереди много работы: прежде всего, это реализация Стратегических направлений евразийской интеграции до 2025 года.
"Уже утвержден План мероприятий, который предполагает разработку более 10 международных договоров и 60 нормативно-правовых актов Союза", - сказал он.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал углублять промышленную кооперацию в ЕАЭС, отметив, что она ускорит импортозамещение.
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"Важно углублять промышленную кооперацию. Она, собственно говоря, ускорит необходимое всем нашим странам импортозамещение и Союзу, и, конечно, укрепит экономическую безопасность наших стран", - сказал он на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
Мишустин отметил, что есть направления, которые требуют особого внимания.
"Прежде всего, это устранение препятствий на внутреннем рынке Союза. Пока еще не все барьеры и ограничения ликвидированы. Но мы наладили систему работы и продолжаем активный поиск оптимальных решений", - сказал он.
Страны ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) будут в течение ближайших пяти лет работать над созданием совместной космической системы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"В течение пяти лет мы будем работать над созданием совместной космической системы. Это предполагает объединение группировки спутников наших стран, формирование единого банка данных по материалам объединенной космической съемки, а также модернизацию наземных комплексов приема и обработки информации", - сказал Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе.
Группировка будет управляться как единая космическая система, отметил он.
"Это позволит увеличить площадь покрытия наблюдаемой территории и оперативно получать все необходимые сведения", - сказал глава правительства.
 
РоссияЦены на нефтьЕвразийский СоюзБРИКСЕвразийский экономический союзМихаил МишустинЭкономика
 
 
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