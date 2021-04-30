https://ria.ru/20210430/medvedi-1730741264.html
Эксперт объяснил, почему белые медведи могут "зеленеть"
Эксперт объяснил, почему белые медведи могут "зеленеть"
Шерсть белых медведей может приобретать зеленый оттенок в условиях плохой фильтрации воды из-за обилия сине-зеленых водорослей, сообщила ведущий специалист... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:22
2021-04-30T17:22
2021-04-30T17:22
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Шерсть белых медведей может приобретать зеленый оттенок в условиях плохой фильтрации воды из-за обилия сине-зеленых водорослей, сообщила ведущий специалист Московского зоопарка Марина Галещук в пятницу.Журналисты спросили у Галещук, правда ли, что медведи иногда "синеют" и "розовеют".По ее словам, это может быть связано с цветением водорослей, что говорит о плохой фильтрации в бассейнах, если медведи находятся не в естественной среде обитания."В природе они не меняют цвет, там нет столько зелени", - сказала Галещук.Она уточнила, что данных о смене окраски медведей из-за глобального потепления нет.
https://ria.ru/20210429/zoopark-1730509034.html
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московский зоопарк, общество
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Шерсть белых медведей может приобретать зеленый оттенок в условиях плохой фильтрации воды из-за обилия сине-зеленых водорослей, сообщила ведущий специалист Московского зоопарка
Марина Галещук в пятницу.
Журналисты спросили у Галещук, правда ли, что медведи иногда "синеют" и "розовеют".
"Они могут зеленеть в определенных условиях. У них же полая шерсть и там могут развиваться сине-зеленые водоросли, но это сезонный характер", - сказала Галещук.
По ее словам, это может быть связано с цветением водорослей, что говорит о плохой фильтрации в бассейнах, если медведи находятся не в естественной среде обитания.
"В природе они не меняют цвет, там нет столько зелени", - сказала Галещук.
Она уточнила, что данных о смене окраски медведей из-за глобального потепления нет.