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Эксперт объяснил, почему белые медведи могут "зеленеть"
Эксперт объяснил, почему белые медведи могут "зеленеть"
Шерсть белых медведей может приобретать зеленый оттенок в условиях плохой фильтрации воды из-за обилия сине-зеленых водорослей, сообщила ведущий специалист... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:22
2021-04-30T17:22
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Шерсть белых медведей может приобретать зеленый оттенок в условиях плохой фильтрации воды из-за обилия сине-зеленых водорослей, сообщила ведущий специалист Московского зоопарка Марина Галещук в пятницу.Журналисты спросили у Галещук, правда ли, что медведи иногда "синеют" и "розовеют".По ее словам, это может быть связано с цветением водорослей, что говорит о плохой фильтрации в бассейнах, если медведи находятся не в естественной среде обитания."В природе они не меняют цвет, там нет столько зелени", - сказала Галещук.Она уточнила, что данных о смене окраски медведей из-за глобального потепления нет.
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московский зоопарк, общество

Эксперт объяснил, почему белые медведи могут "зеленеть"

17:22 30.04.2021
 
© Фото : Московский зоопаркБелый медведь, спасенный с острова Большевик Красноярского края
Белый медведь, спасенный с острова Большевик Красноярского края - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : Московский зоопарк
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Шерсть белых медведей может приобретать зеленый оттенок в условиях плохой фильтрации воды из-за обилия сине-зеленых водорослей, сообщила ведущий специалист Московского зоопарка Марина Галещук в пятницу.
Журналисты спросили у Галещук, правда ли, что медведи иногда "синеют" и "розовеют".
"Они могут зеленеть в определенных условиях. У них же полая шерсть и там могут развиваться сине-зеленые водоросли, но это сезонный характер", - сказала Галещук.
По ее словам, это может быть связано с цветением водорослей, что говорит о плохой фильтрации в бассейнах, если медведи находятся не в естественной среде обитания.
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"В природе они не меняют цвет, там нет столько зелени", - сказала Галещук.
Она уточнила, что данных о смене окраски медведей из-за глобального потепления нет.
 
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