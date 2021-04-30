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Путин подписал закон о правилах медосмотра перед призывом в армию
Путин подписал закон о правилах медосмотра перед призывом в армию
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T23:56
2021-04-30T23:56
россия
владимир шаманов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр."Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование", - отмечалось в тексте законопроекта к третьему чтению.Также закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование."Этот законопроект направлен на совершенствование порядка проведения медицинских мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Он позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья", - говорил ранее РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов.
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россия, владимир шаманов, владимир путин, общество

Путин подписал закон о правилах медосмотра перед призывом в армию

23:56 30.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники медслужбы раздают защитные маски и перчатки призывникам на входе в сборный пункт военного комиссариата Севастополя
Сотрудники медслужбы раздают защитные маски и перчатки призывникам на входе в сборный пункт военного комиссариата Севастополя - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр.
"Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование", - отмечалось в тексте законопроекта к третьему чтению.
Также закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование.
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"Этот законопроект направлен на совершенствование порядка проведения медицинских мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Он позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья", - говорил ранее РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов.
 
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