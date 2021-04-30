https://ria.ru/20210430/medosmotr-1730789019.html
Путин подписал закон о правилах медосмотра перед призывом в армию
Путин подписал закон о правилах медосмотра перед призывом в армию
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T23:56
2021-04-30T23:56
2021-04-30T23:56
россия
владимир шаманов
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общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр."Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование", - отмечалось в тексте законопроекта к третьему чтению.Также закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование."Этот законопроект направлен на совершенствование порядка проведения медицинских мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Он позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья", - говорил ранее РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов.
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россия, владимир шаманов, владимир путин, общество
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации.
Согласно закону, наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр.
"Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование", - отмечалось в тексте законопроекта к третьему чтению.
Также закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование.
"Этот законопроект направлен на совершенствование порядка проведения медицинских мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Он позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья", - говорил ранее РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов
.