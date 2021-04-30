https://ria.ru/20210430/medosmotr-1730789019.html

Путин подписал закон о правилах медосмотра перед призывом в армию

Путин подписал закон о правилах медосмотра перед призывом в армию

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T23:56

2021-04-30T23:56

2021-04-30T23:56

россия

владимир шаманов

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий правила медосмотра перед призывом в армию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно закону, наличие оснований для отсрочек от призыва на военную службу по состоянию здоровья и их правильность проверяет призывная комиссия региона. Если выявлены нарушения, проводится контрольный медосмотр."Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование", - отмечалось в тексте законопроекта к третьему чтению.Также закон уточняет обязанности призывной комиссии региона и определяет порядок направления гражданина на амбулаторное или стационарное медобследование."Этот законопроект направлен на совершенствование порядка проведения медицинских мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности. Он позволит минимизировать случаи вынесения ошибочных заключений о категории годности граждан к военной службе по состоянию здоровья", - говорил ранее РИА Новости председатель думского комитета по обороне Владимир Шаманов.

https://ria.ru/20210218/prizyv-1598051991.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир шаманов, владимир путин, общество