Захарова попросит у RT майки "Иностранный агент" для "Радио Свобода"*
16:07 30.04.2021 (обновлено: 16:14 30.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обещала попросить у главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян маек "Иностранный агент" для "Радио Свобода"*, признанного в РФ иноагентом.
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""Господин Прайс, со своей стороны обещаю договориться с Маргаритой Симоньян о направлении всему коллективу "Радио Свобода/Свободная Европа"* маек RT с надписью "Иностранный агент". Считайте это знаком моральной поддержки американским журналистам", - написала Захарова в Facebook.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщили, что общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей. Представители ООО "РСЕ/РС"* обжаловали в Тверском районном суде Москвы 150 постановлений мирового судьи.
По закону "О средствах массовой информации", как напомнили ранее в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
В американском списке иностранных агентов находится RT America - министерство юстиции США внесло туда телеканал в 2017 году по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
В ответ на действия США Минюст России в 2017 году внес ряд проектов "Радио Свобода"* в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe/Radio Liberty*, которая в свою очередь финансируется конгрессом США.
* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента