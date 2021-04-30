https://ria.ru/20210430/mayki-1730720726.html

Захарова попросит у RT майки "Иностранный агент" для "Радио Свобода"*

Захарова попросит у RT майки "Иностранный агент" для "Радио Свобода"*

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обещала попросить у главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян маек "Иностранный агент" для РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T16:07

2021-04-30T16:07

2021-04-30T16:14

россия

france 24

нед прайс

мария захарова

министерство юстиции сша

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

маргарита симоньян

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727567696_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_19216366f2f91b968bba1323fc86d177.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обещала попросить у главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян маек "Иностранный агент" для "Радио Свобода"*, признанного в РФ иноагентом.В четверг представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США ответят РФ на возможное прекращение работы финансируемого США "Радио Свобода"*.""Господин Прайс, со своей стороны обещаю договориться с Маргаритой Симоньян о направлении всему коллективу "Радио Свобода/Свободная Европа"* маек RT с надписью "Иностранный агент". Считайте это знаком моральной поддержки американским журналистам", - написала Захарова в Facebook.Ранее в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщили, что общая сумма штрафов "Радио Свобода"* за отсутствие маркировки СМИ-иноагента превысила 53 миллиона рублей. Представители ООО "РСЕ/РС"* обжаловали в Тверском районном суде Москвы 150 постановлений мирового судьи.По закону "О средствах массовой информации", как напомнили ранее в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.В американском списке иностранных агентов находится RT America - министерство юстиции США внесло туда телеканал в 2017 году по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.В ответ на действия США Минюст России в 2017 году внес ряд проектов "Радио Свобода"* в реестр СМИ-иностранных агентов. Они входят в медиакомпанию Radio Free Europe/Radio Liberty*, которая в свою очередь финансируется конгрессом США.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20201214/tsenzura-1589213263.html

https://ria.ru/20210318/krym-1601900187.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, france 24, нед прайс, мария захарова, министерство юстиции сша, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), маргарита симоньян, москва, сша, в мире