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Депутат бундестага оценил решение Берлина о почетном гражданстве Масалова
Депутат бундестага оценил решение Берлина о почетном гражданстве Масалова
Отказ властей Берлина вернуть звание почетного гражданина Герою Великой Отечественной войны Николаю Масалову, спасшему немецкую девочку во время штурма Берлина... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:22
2021-04-30T16:28
россия
александер ной
сергей цивилев
мелитон кантария
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Отказ властей Берлина вернуть звание почетного гражданина Герою Великой Отечественной войны Николаю Масалову, спасшему немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году, позорен, это настоящий скандал и ошибка, которая должна быть исправлена в самое ближайшее время, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ Александер Ной ("Левые")."Как мне сообщили из Кемеровской области, откуда родом Николай Масалов, сенат Берлина сегодня отказывается вернуть заслуженному и героическому солдату и советскому защитнику, освободителю Берлина Николаю Масалову звание почетного гражданина, которое ранее было ему присвоено, но по непонятным причинам и позорно отозвано в 1992 году... Я очень надеюсь, что в Сенате Берлина наконец поймут эту продолжающуюся ошибку и что Николаю Масалову очень скоро вновь вернут звание почетного гражданства во имя моральной и исторической справедливости, а также во имя германо-российских отношений. Здесь, но не только в этом пункте, немецкой стороне есть что восстанавливать", - заявил депутат."Мне непонятно и неизвестно, как и по каким причинам в 1992 году тогдашний сенат Берлина вскоре после воссоединения Германии мог вообще даже прийти к идее аннулирования почетного гражданства Масалова. И, во-вторых, мне еще более непонятно, почему сенат Берлина сегодня не готов вновь включить Николая Масалова в список почетных граждан Берлина и тем самым исправить несправедливость и ошибку 1992 года. Это невероятная неловкость и настоящий скандал. Спустя восемьдесят лет после нападения нацистской Германии на Советский Союз и последовавшей за ним беспрецедентной захватнической войны, войны на уничтожение, которую вела Германия на территории СССР, Сенат Берлина сегодня снова отказывает Масалову в этой чести", - добавил Ной.Ранее запрос о восстановлении героя Великой Отечественной войны Масалова, чей подвиг был увековечен в знаменитом монументе Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке, направил в ФРГ Сергей Цивилев - губернатор Кузбасса, откуда был родом советский солдат. Как следует из ответа властей Берлина, который есть в распоряжении РИА Новости, "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", однако "возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно".Как заявили РИА Новости в сенате Берлина, повторный прием лиц, которые были не приняты в список почетных граждан столицы в 1992, не предусмотрен. Ситуация в 1992 году была связана с тем, что в Западном и Восточном Берлине до воссоединения существовали два разных списка почетных граждан. После воссоединения Германии сенат Берлина принял решение с одобрения (берлинского парламента) Палаты представителей включить ряд деятелей из "восточного" списка в "западный". Звания почетных граждан Берлина были лишены 11 представителей советской армии и советской военной администрации, в том числе Николай Масалов, Михаил Егоров и Мелитон Кантария, маршалы Михаил Катуков, Иван Конев, Василий Чуйков.По словам Ноя, подвиг Николая Масалова "очень хорошо задокументирован", этот героический поступок советского солдата в отношении немецкой девочки "после четырех лет чудовищной войны, которая вела Германия" многократно описан в русской художественной и документальном литературе, в том числе в воспоминаниях советских военачальников, маршалов Клима Ворошилова и Василия Чуйкова. Героизм Масалова "вдохновил великого скульптора Вучетича на создание знаменитого памятника Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке", подчеркнул парламентарий."Тот факт, что Берлинский сенат, "левый" сенат, сформированный Социал-демократической партией Германии, "Зелеными" и моей партией "Левые" в этот памятный год допускает столь мелкое и в то же время высокомерное поведение, свидетельствует о невероятном отсутствии политического чутья и такта - в наши дни, к сожалению, не единственном с немецкой стороны по отношению к Российской Федерации и ее народам", - считает Ной.Масалов - уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. 30 апреля 1945 года знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Сам Масалов был тогда ранен в ногу, но не сказал об этом и снова встал у знамени полка.Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича - фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом. Также в честь подвига Масалова в Берлине на мосту Потсдамер Брюке через Ландвер-канал установлена памятная медная доска.
https://ria.ru/20210422/lvov-1729491207.html
https://ria.ru/20210302/narva-1599584384.html
https://ria.ru/20210201/zakhoronenie-1595493906.html
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россия, александер ной, сергей цивилев, мелитон кантария, германия, берлин (город), в мире

Депутат бундестага оценил решение Берлина о почетном гражданстве Масалова

16:22 30.04.2021 (обновлено: 16:28 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет памятника "Воин-освободитель" работы Евгения Вучетича из собрания Российского государственного архива социально-политической истории на выставке "Триумф победителей" в Музее Победы в Москве
Макет памятника Воин-освободитель работы Евгения Вучетича из собрания Российского государственного архива социально-политической истории на выставке Триумф победителей в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БЕРЛИН, 30 апр - РИА Новости. Отказ властей Берлина вернуть звание почетного гражданина Герою Великой Отечественной войны Николаю Масалову, спасшему немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году, позорен, это настоящий скандал и ошибка, которая должна быть исправлена в самое ближайшее время, заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ Александер Ной ("Левые").
"Как мне сообщили из Кемеровской области, откуда родом Николай Масалов, сенат Берлина сегодня отказывается вернуть заслуженному и героическому солдату и советскому защитнику, освободителю Берлина Николаю Масалову звание почетного гражданина, которое ранее было ему присвоено, но по непонятным причинам и позорно отозвано в 1992 году... Я очень надеюсь, что в Сенате Берлина наконец поймут эту продолжающуюся ошибку и что Николаю Масалову очень скоро вновь вернут звание почетного гражданства во имя моральной и исторической справедливости, а также во имя германо-российских отношений. Здесь, но не только в этом пункте, немецкой стороне есть что восстанавливать", - заявил депутат.
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"Мне непонятно и неизвестно, как и по каким причинам в 1992 году тогдашний сенат Берлина вскоре после воссоединения Германии мог вообще даже прийти к идее аннулирования почетного гражданства Масалова. И, во-вторых, мне еще более непонятно, почему сенат Берлина сегодня не готов вновь включить Николая Масалова в список почетных граждан Берлина и тем самым исправить несправедливость и ошибку 1992 года. Это невероятная неловкость и настоящий скандал. Спустя восемьдесят лет после нападения нацистской Германии на Советский Союз и последовавшей за ним беспрецедентной захватнической войны, войны на уничтожение, которую вела Германия на территории СССР, Сенат Берлина сегодня снова отказывает Масалову в этой чести", - добавил Ной.
Ранее запрос о восстановлении героя Великой Отечественной войны Масалова, чей подвиг был увековечен в знаменитом монументе Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке, направил в ФРГ Сергей Цивилев - губернатор Кузбасса, откуда был родом советский солдат. Как следует из ответа властей Берлина, который есть в распоряжении РИА Новости, "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", однако "возвращение имени Николая Масалова в список почетных граждан Берлина невозможно".
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Как заявили РИА Новости в сенате Берлина, повторный прием лиц, которые были не приняты в список почетных граждан столицы в 1992, не предусмотрен. Ситуация в 1992 году была связана с тем, что в Западном и Восточном Берлине до воссоединения существовали два разных списка почетных граждан. После воссоединения Германии сенат Берлина принял решение с одобрения (берлинского парламента) Палаты представителей включить ряд деятелей из "восточного" списка в "западный". Звания почетных граждан Берлина были лишены 11 представителей советской армии и советской военной администрации, в том числе Николай Масалов, Михаил Егоров и Мелитон Кантария, маршалы Михаил Катуков, Иван Конев, Василий Чуйков.
По словам Ноя, подвиг Николая Масалова "очень хорошо задокументирован", этот героический поступок советского солдата в отношении немецкой девочки "после четырех лет чудовищной войны, которая вела Германия" многократно описан в русской художественной и документальном литературе, в том числе в воспоминаниях советских военачальников, маршалов Клима Ворошилова и Василия Чуйкова. Героизм Масалова "вдохновил великого скульптора Вучетича на создание знаменитого памятника Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке", подчеркнул парламентарий.
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"Тот факт, что Берлинский сенат, "левый" сенат, сформированный Социал-демократической партией Германии, "Зелеными" и моей партией "Левые" в этот памятный год допускает столь мелкое и в то же время высокомерное поведение, свидетельствует о невероятном отсутствии политического чутья и такта - в наши дни, к сожалению, не единственном с немецкой стороны по отношению к Российской Федерации и ее народам", - считает Ной.
Масалов - уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. 30 апреля 1945 года знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Сам Масалов был тогда ранен в ногу, но не сказал об этом и снова встал у знамени полка.
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Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича - фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом. Также в честь подвига Масалова в Берлине на мосту Потсдамер Брюке через Ландвер-канал установлена памятная медная доска.
 
РоссияАлександер НойСергей ЦивилевМелитон КантарияГерманияБерлин (город)В мире
 
 
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