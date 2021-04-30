https://ria.ru/20210430/lzhesvidetel-1730703000.html

Лжесвидетеля по делу Ефремова приговорили к году исправительных работ

Лжесвидетеля по делу Ефремова приговорили к году исправительных работ

Пресненский суд Москвы признал Тевана Бадасяна, давшего показания на процессе по делу актера Михаила Ефремова, виновным в лжесвидетельстве и назначил ему год... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:54

2021-04-30T14:54

2021-04-30T14:57

теван бадасян

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресненский суд Москвы признал Тевана Бадасяна, давшего показания на процессе по делу актера Михаила Ефремова, виновным в лжесвидетельстве и назначил ему год исправительных работ, передаёт корреспондент РИА Новости."Признать Бадасяна виновным… назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от его заработной платы", - огласил судья Сергей Артемов.Прокурор в прениях просил назначить мужчине 1 год и 10 месяц исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.Сегодня, как ожидается, суд вынесет решения и по двум другим лжесвидетелям - все дела рассматриваются отдельно, им тоже грозят штрафы в размере до полугодовой зарплаты, либо обязательные работы до 480 часов, либо до двух лет исправительных работ.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.В ходе процесса по делу о смертельной аварии Бадасян рассказал, что в день ЧП он видел машину Ефремова, но актера там якобы не было, а был какой-то незнакомец - "человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще, это был высокий человек в бейсболке".Слепой на один глаз свидетель Александр Кобец и его друг Андрей Гаев, которые якобы были на месте ДТП, указывали, что актер выходил со стороны пассажирского сиденья, но суд не принял во внимание их показания. При этом Кобец признавал, что в момент аварии был нетрезв. По его словам, они с другом выпили до этого на двоих 1,5 литра крепкого пива "Балтика 9".Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защитники, представляющие интересы как Ефремова, так и потерпевших, лишились адвокатского статуса.

https://ria.ru/20210423/efremov-1729713124.html

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