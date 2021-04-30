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Девочку, которую затоптала лошадь под Иваново, выписали из больницы
Девочку, которую затоптала лошадь под Иваново, выписали из больницы
Врачи в Ивановской области выписали из больницы получившую серьезные травмы 11-летнюю школьницу, которую на частной конюшне сбила лошадь, сообщила в пятницу РИА РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:08
2021-04-30T17:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 30 апр – РИА Новости. Врачи в Ивановской области выписали из больницы получившую серьезные травмы 11-летнюю школьницу, которую на частной конюшне сбила лошадь, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Юлия Вейсман.Трагедия произошла 19 марта на территории ОАО "Вичугское производственно-заготовительное предприятие вторичного сырья", где была организована конюшня и создан манеж для верховой езды. Три девочки находились на конюшне без взрослых, где катались и выгуливали лошадей.По данным следствия, в момент вывода животных в манеж одна из лошадей повела себя агрессивно, побежала галопом в сторону 11-летней школьницы, сбила ее с ног и пробежала по ней. С тяжелыми травмами девочку госпитализировали в больницу. Долгое время ребенок был в коме, затем медики вывели ее из комы и перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату."Сейчас девочку выписали из больницы", - сказала собеседница агентства, отметив, что ребенку, возможно, еще понадобится пройти курс лечения в стационаре.СК возбудил дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20210329/loshad-1603327547.html
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия

Девочку, которую затоптала лошадь под Иваново, выписали из больницы

17:08 30.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ВОРОНЕЖ, 30 апр – РИА Новости. Врачи в Ивановской области выписали из больницы получившую серьезные травмы 11-летнюю школьницу, которую на частной конюшне сбила лошадь, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Юлия Вейсман.
Трагедия произошла 19 марта на территории ОАО "Вичугское производственно-заготовительное предприятие вторичного сырья", где была организована конюшня и создан манеж для верховой езды. Три девочки находились на конюшне без взрослых, где катались и выгуливали лошадей.
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По данным следствия, в момент вывода животных в манеж одна из лошадей повела себя агрессивно, побежала галопом в сторону 11-летней школьницы, сбила ее с ног и пробежала по ней. С тяжелыми травмами девочку госпитализировали в больницу. Долгое время ребенок был в коме, затем медики вывели ее из комы и перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату.
"Сейчас девочку выписали из больницы", - сказала собеседница агентства, отметив, что ребенку, возможно, еще понадобится пройти курс лечения в стационаре.
СК возбудил дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
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