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Девочку, которую затоптала лошадь под Иваново, выписали из больницы
Девочку, которую затоптала лошадь под Иваново, выписали из больницы
Врачи в Ивановской области выписали из больницы получившую серьезные травмы 11-летнюю школьницу, которую на частной конюшне сбила лошадь, сообщила в пятницу РИА РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:08
2021-04-30T17:08
2021-04-30T17:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 30 апр – РИА Новости. Врачи в Ивановской области выписали из больницы получившую серьезные травмы 11-летнюю школьницу, которую на частной конюшне сбила лошадь, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Юлия Вейсман.Трагедия произошла 19 марта на территории ОАО "Вичугское производственно-заготовительное предприятие вторичного сырья", где была организована конюшня и создан манеж для верховой езды. Три девочки находились на конюшне без взрослых, где катались и выгуливали лошадей.По данным следствия, в момент вывода животных в манеж одна из лошадей повела себя агрессивно, побежала галопом в сторону 11-летней школьницы, сбила ее с ног и пробежала по ней. С тяжелыми травмами девочку госпитализировали в больницу. Долгое время ребенок был в коме, затем медики вывели ее из комы и перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату."Сейчас девочку выписали из больницы", - сказала собеседница агентства, отметив, что ребенку, возможно, еще понадобится пройти курс лечения в стационаре.СК возбудил дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20210329/loshad-1603327547.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ивановская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 30 апр – РИА Новости.
Врачи в Ивановской области
выписали из больницы получившую серьезные травмы 11-летнюю школьницу, которую на частной конюшне сбила лошадь, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ
по региону Юлия Вейсман.
Трагедия произошла 19 марта на территории ОАО "Вичугское производственно-заготовительное предприятие вторичного сырья", где была организована конюшня и создан манеж для верховой езды. Три девочки находились на конюшне без взрослых, где катались и выгуливали лошадей.
По данным следствия, в момент вывода животных в манеж одна из лошадей повела себя агрессивно, побежала галопом в сторону 11-летней школьницы, сбила ее с ног и пробежала по ней. С тяжелыми травмами девочку госпитализировали в больницу. Долгое время ребенок был в коме, затем медики вывели ее из комы и перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату.
"Сейчас девочку выписали из больницы", - сказала собеседница агентства, отметив, что ребенку, возможно, еще понадобится пройти курс лечения в стационаре.
СК возбудил дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.