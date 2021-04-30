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Корпорация МСП рассказала о поддержке бизнеса через "Инвестиционный лифт"
Корпорация МСП рассказала о поддержке бизнеса через "Инвестиционный лифт"
Корпорация МСП в первом квартале 2021 года оказала поддержку предпринимателям по программе "Инвестиционный лифт" на сумму около 1 миллиарда рублей для развития... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:45
2021-04-30T15:45
россия
корпорация мсп
российский экспортный центр (рэц)
российский фонд прямых инвестиций
экономика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Корпорация МСП в первом квартале 2021 года оказала поддержку предпринимателям по программе "Инвестиционный лифт" на сумму около 1 миллиарда рублей для развития производства, сообщили РИА Новости в корпорации.Поддержку получили 9 проектов малого и среднего бизнеса. Еще по 4 проектам одобрено предоставление поддержки при участии Корпорации МСП. Общий бюджет 13 проектов составляет более 3,3 миллиарда рублей. А до конца года корпорация намерена оказать поддержку не менее чем 50 проектам по системе "Инвестиционный лифт"."Программа "Инвестиционный лифт" – действенный механизм консолидированной поддержки малого и среднего бизнеса. Благодаря диверсифицированному продуктовому портфелю институтов-участников системы предприниматели могут получить поддержку в зависимости от стратегических целей бизнеса. Выстроенная система партнерства, экспертной коммуникации институтов дает возможность бизнесу успешно решать задачи различной сложности", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В рамках программы "Инвестиционный лифт" поддержку бизнесу вместе с Корпорацией МСП оказывают Фонд развития промышленности (ФРП), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российский экспортный центр (РЭЦ).Корпорация МСП осуществляет кредитно-гарантийную поддержку субъектов МСП, ФРП предоставляет займы на реализацию промышленных инвестиционных проектов. РФПИ фокусируется на участии в акционерном капитале, в том числе предоставляет мезонинное финансирование. РЭЦ оказывает правовую, консультационную и кредитно-страховую поддержку экспорта российских товаров и услуг и российских инвестиций за рубежом, а также осуществляет финансирование экспортных операций.
https://ria.ru/20210429/proverki-1730546915.html
https://ria.ru/20210427/msp-1730205391.html
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россия, корпорация мсп, российский экспортный центр (рэц), российский фонд прямых инвестиций, экономика

Корпорация МСП рассказала о поддержке бизнеса через "Инвестиционный лифт"

15:45 30.04.2021
 
© Фото : корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© Фото : корпорация МСП
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Корпорация МСП в первом квартале 2021 года оказала поддержку предпринимателям по программе "Инвестиционный лифт" на сумму около 1 миллиарда рублей для развития производства, сообщили РИА Новости в корпорации.
Поддержку получили 9 проектов малого и среднего бизнеса. Еще по 4 проектам одобрено предоставление поддержки при участии Корпорации МСП. Общий бюджет 13 проектов составляет более 3,3 миллиарда рублей. А до конца года корпорация намерена оказать поддержку не менее чем 50 проектам по системе "Инвестиционный лифт".
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"Программа "Инвестиционный лифт" – действенный механизм консолидированной поддержки малого и среднего бизнеса. Благодаря диверсифицированному продуктовому портфелю институтов-участников системы предприниматели могут получить поддержку в зависимости от стратегических целей бизнеса. Выстроенная система партнерства, экспертной коммуникации институтов дает возможность бизнесу успешно решать задачи различной сложности", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
В рамках программы "Инвестиционный лифт" поддержку бизнесу вместе с Корпорацией МСП оказывают Фонд развития промышленности (ФРП), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российский экспортный центр (РЭЦ).
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РоссияКорпорация МСПРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Российский фонд прямых инвестицийЭкономика
 
 
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