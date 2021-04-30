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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210430/lazar-1730629751.html
Главный раввин России призвал помочь родственникам погибших в Израиле
Главный раввин России призвал помочь родственникам погибших в Израиле
Главный раввин России Берл Лазар призвал не искать объяснений произошедшей в Израиле на горе Мерон трагедии, а оказать максимальную помощь родственникам... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T10:33
2021-04-30T10:33
религия и мировоззрение
россия
берл лазар
израиль
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал не искать объяснений произошедшей в Израиле на горе Мерон трагедии, а оказать максимальную помощь родственникам погибших.Жертвами давки на религиозном празднике Лаг Ба-Омер в ночь на 20 апреля в Израиле стали 44 человека, пострадали более 100, сообщила газета Jerusalem Post. Празднование проходило на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, оно стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвуют до 100 тысяч человек.В своем обращении раввин отметил, что катастрофа случилась в праздник в святом месте и жертвами стали люди, пришедшие помолиться у могилы праведника."Все это не может не напомнить раздел из Торы, который мы читали как раз в прошлую субботу – историю о том, как сыновья Аарона погибли во время освящения Храма. Сказано об этом: "И Аарон молчал". Почему он молчал? Потому что понял, что не должен искать объяснений: то, что случилось, не вписывается в рамки нашей логики, не может быть постигнуто нашим разумом. Тогда в чем же урок? Возможно, он в том, что, пытаясь найти объяснение трагедии многих, мы забываем, что даже гибель одного человека - это трагедия! И когда такое случается – нам надо не искать объяснений, а просто помочь родным погибших, все силы вложить в то, чтобы оказать им максимальную поддержку, вещественную и моральную. И пусть Бог пошлет утешение всем", - говорится в обращении.Раввин отметил, что еврейская община России глубоко потрясена трагедией на горе Мерон."Мы разделяем горе семей погибших, просим Господа упокоить их души и ниспослать умиротворение родным и близким, позволить им пережить безвременную гибель дорогих им людей. Мы молимся за то, чтобы раненые, которые сейчас находится в больницах, благополучно выздоровели", - сказал он.Гора Мерон - самая высокая в Галилее в Израиле. Большую часть горы занимает природный заповедник. На горе есть святые места, среди нихь могила раби Шимона Бар Йохая - праведника, основоположника каббалы, которыйв каббалистической традиции считается автором Книги Зогар.Еврейский праздник Лаг ба -Омер установлен в честь окончания эпидемии, во время которой умерло 24 тысячи учеников мудреца рабби Акивы. Эта памятная дата отмечается на 33-й день от начала праздника Песах - 18 числа еврейского месяца ияр, в этом году начало праздника приходится на вечер 29 апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210430/izrail-1730621979.html
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россия, берл лазар, израиль

Главный раввин России призвал помочь родственникам погибших в Израиле

10:33 30.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
Главный раввин России Берл Лазар на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал не искать объяснений произошедшей в Израиле на горе Мерон трагедии, а оказать максимальную помощь родственникам погибших.
Жертвами давки на религиозном празднике Лаг Ба-Омер в ночь на 20 апреля в Израиле стали 44 человека, пострадали более 100, сообщила газета Jerusalem Post. Празднование проходило на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, оно стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвуют до 100 тысяч человек.
В своем обращении раввин отметил, что катастрофа случилась в праздник в святом месте и жертвами стали люди, пришедшие помолиться у могилы праведника.
"Все это не может не напомнить раздел из Торы, который мы читали как раз в прошлую субботу – историю о том, как сыновья Аарона погибли во время освящения Храма. Сказано об этом: "И Аарон молчал". Почему он молчал? Потому что понял, что не должен искать объяснений: то, что случилось, не вписывается в рамки нашей логики, не может быть постигнуто нашим разумом. Тогда в чем же урок? Возможно, он в том, что, пытаясь найти объяснение трагедии многих, мы забываем, что даже гибель одного человека - это трагедия! И когда такое случается – нам надо не искать объяснений, а просто помочь родным погибших, все силы вложить в то, чтобы оказать им максимальную поддержку, вещественную и моральную. И пусть Бог пошлет утешение всем", - говорится в обращении.
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Раввин отметил, что еврейская община России глубоко потрясена трагедией на горе Мерон.
"Мы разделяем горе семей погибших, просим Господа упокоить их души и ниспослать умиротворение родным и близким, позволить им пережить безвременную гибель дорогих им людей. Мы молимся за то, чтобы раненые, которые сейчас находится в больницах, благополучно выздоровели", - сказал он.
Гора Мерон - самая высокая в Галилее в Израиле. Большую часть горы занимает природный заповедник. На горе есть святые места, среди нихь могила раби Шимона Бар Йохая - праведника, основоположника каббалы, которыйв каббалистической традиции считается автором Книги Зогар.
Еврейский праздник Лаг ба -Омер установлен в честь окончания эпидемии, во время которой умерло 24 тысячи учеников мудреца рабби Акивы. Эта памятная дата отмечается на 33-й день от начала праздника Песах - 18 числа еврейского месяца ияр, в этом году начало праздника приходится на вечер 29 апреля.
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