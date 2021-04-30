https://ria.ru/20210430/lazar-1730629751.html

Главный раввин России призвал помочь родственникам погибших в Израиле

Главный раввин России призвал помочь родственникам погибших в Израиле

Главный раввин России Берл Лазар призвал не искать объяснений произошедшей в Израиле на горе Мерон трагедии, а оказать максимальную помощь родственникам... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T10:33

2021-04-30T10:33

2021-04-30T10:33

религия и мировоззрение

россия

берл лазар

израиль

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар призвал не искать объяснений произошедшей в Израиле на горе Мерон трагедии, а оказать максимальную помощь родственникам погибших.Жертвами давки на религиозном празднике Лаг Ба-Омер в ночь на 20 апреля в Израиле стали 44 человека, пострадали более 100, сообщила газета Jerusalem Post. Празднование проходило на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, оно стало первым массовым мероприятием в Израиле после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция сообщала, что в мероприятии участвуют до 100 тысяч человек.В своем обращении раввин отметил, что катастрофа случилась в праздник в святом месте и жертвами стали люди, пришедшие помолиться у могилы праведника."Все это не может не напомнить раздел из Торы, который мы читали как раз в прошлую субботу – историю о том, как сыновья Аарона погибли во время освящения Храма. Сказано об этом: "И Аарон молчал". Почему он молчал? Потому что понял, что не должен искать объяснений: то, что случилось, не вписывается в рамки нашей логики, не может быть постигнуто нашим разумом. Тогда в чем же урок? Возможно, он в том, что, пытаясь найти объяснение трагедии многих, мы забываем, что даже гибель одного человека - это трагедия! И когда такое случается – нам надо не искать объяснений, а просто помочь родным погибших, все силы вложить в то, чтобы оказать им максимальную поддержку, вещественную и моральную. И пусть Бог пошлет утешение всем", - говорится в обращении.Раввин отметил, что еврейская община России глубоко потрясена трагедией на горе Мерон."Мы разделяем горе семей погибших, просим Господа упокоить их души и ниспослать умиротворение родным и близким, позволить им пережить безвременную гибель дорогих им людей. Мы молимся за то, чтобы раненые, которые сейчас находится в больницах, благополучно выздоровели", - сказал он.Гора Мерон - самая высокая в Галилее в Израиле. Большую часть горы занимает природный заповедник. На горе есть святые места, среди нихь могила раби Шимона Бар Йохая - праведника, основоположника каббалы, которыйв каббалистической традиции считается автором Книги Зогар.Еврейский праздник Лаг ба -Омер установлен в честь окончания эпидемии, во время которой умерло 24 тысячи учеников мудреца рабби Акивы. Эта памятная дата отмечается на 33-й день от начала праздника Песах - 18 числа еврейского месяца ияр, в этом году начало праздника приходится на вечер 29 апреля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/izrail-1730621979.html

https://ria.ru/20210430/gibel-1730617187.html

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россия, берл лазар, израиль