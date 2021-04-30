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От жительницы Латвии потребовали объяснений из-за поста на русском языке
От жительницы Латвии потребовали объяснений из-за поста на русском языке
Трудовая инспекция Латвии потребовала объяснений от гражданки страны Ольги Коноплевой за использование русского языка в посте на Facebook. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T15:46
2021-04-30T18:36
латвия
в мире
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РИГА, 30 апр — РИА Новости. Трудовая инспекция Латвии потребовала объяснений от гражданки страны Ольги Коноплевой за использование русского языка в посте на Facebook.Так, предпринимательница опубликовала на своей странице в соцсети запись о поиске персонального ассистента.После этого ведомство направило ей письмо о том, что по закону подобные объявления можно размещать только на латышском языке."Мы дожили до абсурда? Дарба инспекция (трудовая инспекция. — Прим. ред.), вы меня читаете? Это моя личная страница. И пишу на каком хочу языке!" — написала Коноплева, прикрепив к посту скриншот письма от ведомства.Депутат сейма Латвии правозащитник Борис Цилевич считает, что наказать Коноплеву за использование русского языка в Facebook вряд ли удастся."Спросить (право) имеют. Наказывать — нет. Видимо, кто-то настучал. Вопрос в том, является ли этот текст официальным объявлением о вакансии, думаю, это просто неформальная информация о вакансии на личной странице в соцсетях, такая информация законом о языке не регулируется", — написал Цилевич в Facebook.В свою очередь, юрист Алексей Димитров пояснил, что общедоступный текст может считаться объявлением о ваканcии, так как закон не регламентирует его форму."Думаю, у инспекции возникли вопросы не столько к языку, сколько к содержанию. Например, является ли "помощница-ассистент" обязательно лицом женского пола (запрещено частью 1 статьи 32), почему не указана зарплата (обязательно по пункту 2 части 3). Конечно, если информацию размещает третье лицо, то нельзя вменить те же обязанности, что и работодателю. Но в случае, когда автором объявления является единственный член правления компании, инспекция, вероятно, хочет выяснить, не является ли такая публикация обходом требований закона", — написал Димитров в соцсети.Государственный язык Латвии — латышский. Русский, который является родным почти для 40 процентов населения, имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20210404/ukraina-1604206380.html
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латвия, в мире

От жительницы Латвии потребовали объяснений из-за поста на русском языке

15:46 30.04.2021 (обновлено: 18:36 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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РИГА, 30 апр — РИА Новости. Трудовая инспекция Латвии потребовала объяснений от гражданки страны Ольги Коноплевой за использование русского языка в посте на Facebook.
Так, предпринимательница опубликовала на своей странице в соцсети запись о поиске персонального ассистента.
После этого ведомство направило ей письмо о том, что по закону подобные объявления можно размещать только на латышском языке.
"Мы дожили до абсурда? Дарба инспекция (трудовая инспекция. — Прим. ред.), вы меня читаете? Это моя личная страница. И пишу на каком хочу языке!" — написала Коноплева, прикрепив к посту скриншот письма от ведомства.
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Депутат сейма Латвии правозащитник Борис Цилевич считает, что наказать Коноплеву за использование русского языка в Facebook вряд ли удастся.
"Спросить (право) имеют. Наказывать — нет. Видимо, кто-то настучал. Вопрос в том, является ли этот текст официальным объявлением о вакансии, думаю, это просто неформальная информация о вакансии на личной странице в соцсетях, такая информация законом о языке не регулируется", — написал Цилевич в Facebook.
В свою очередь, юрист Алексей Димитров пояснил, что общедоступный текст может считаться объявлением о ваканcии, так как закон не регламентирует его форму.
"Думаю, у инспекции возникли вопросы не столько к языку, сколько к содержанию. Например, является ли "помощница-ассистент" обязательно лицом женского пола (запрещено частью 1 статьи 32), почему не указана зарплата (обязательно по пункту 2 части 3). Конечно, если информацию размещает третье лицо, то нельзя вменить те же обязанности, что и работодателю. Но в случае, когда автором объявления является единственный член правления компании, инспекция, вероятно, хочет выяснить, не является ли такая публикация обходом требований закона", — написал Димитров в соцсети.
Государственный язык Латвии — латышский. Русский, который является родным почти для 40 процентов населения, имеет статус иностранного.
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