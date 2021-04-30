https://ria.ru/20210430/latviya-1730715506.html

От жительницы Латвии потребовали объяснений из-за поста на русском языке

От жительницы Латвии потребовали объяснений из-за поста на русском языке

Трудовая инспекция Латвии потребовала объяснений от гражданки страны Ольги Коноплевой за использование русского языка в посте на Facebook. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T15:46

2021-04-30T15:46

2021-04-30T18:36

латвия

в мире

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РИГА, 30 апр — РИА Новости. Трудовая инспекция Латвии потребовала объяснений от гражданки страны Ольги Коноплевой за использование русского языка в посте на Facebook.Так, предпринимательница опубликовала на своей странице в соцсети запись о поиске персонального ассистента.После этого ведомство направило ей письмо о том, что по закону подобные объявления можно размещать только на латышском языке."Мы дожили до абсурда? Дарба инспекция (трудовая инспекция. — Прим. ред.), вы меня читаете? Это моя личная страница. И пишу на каком хочу языке!" — написала Коноплева, прикрепив к посту скриншот письма от ведомства.Депутат сейма Латвии правозащитник Борис Цилевич считает, что наказать Коноплеву за использование русского языка в Facebook вряд ли удастся."Спросить (право) имеют. Наказывать — нет. Видимо, кто-то настучал. Вопрос в том, является ли этот текст официальным объявлением о вакансии, думаю, это просто неформальная информация о вакансии на личной странице в соцсетях, такая информация законом о языке не регулируется", — написал Цилевич в Facebook.В свою очередь, юрист Алексей Димитров пояснил, что общедоступный текст может считаться объявлением о ваканcии, так как закон не регламентирует его форму."Думаю, у инспекции возникли вопросы не столько к языку, сколько к содержанию. Например, является ли "помощница-ассистент" обязательно лицом женского пола (запрещено частью 1 статьи 32), почему не указана зарплата (обязательно по пункту 2 части 3). Конечно, если информацию размещает третье лицо, то нельзя вменить те же обязанности, что и работодателю. Но в случае, когда автором объявления является единственный член правления компании, инспекция, вероятно, хочет выяснить, не является ли такая публикация обходом требований закона", — написал Димитров в соцсети.Государственный язык Латвии — латышский. Русский, который является родным почти для 40 процентов населения, имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20210404/ukraina-1604206380.html

https://ria.ru/20210210/diskriminatsiya-1596783708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, в мире