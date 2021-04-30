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СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
Актрису Людмилу Халилуллину задержали в Москве по подозрению в краже, сообщает "Рен ТВ". РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T02:02
2021-04-30T02:02
людмила халилуллина
москва
происшествия
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Актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актрису Людмилу Халилуллину задержали в Москве по подозрению в краже, сообщает "Рен ТВ".По информации телеканала, 11 апреля обратилась 41-летняя жительница столицы обратилась в полицию из-за пропажи банковской карты. Сообщается, что в последствии, когда с нее списались деньги, оперативники задержали подозреваемую в краже, которой якобы оказалась Людмила Халилуллина.В квартире актрисы прошли обыски, а ее саму вскоре отпустили под подписку о невыезде, уточняет телеканал.Халилуллина служит в электротеатре "Станиславский". Артистка также отметилась эпизодическими ролями в таких сериалах, как "Глухарь", "Склифосовский. Реанимация" и "Идеальная семья".
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людмила халилуллина, москва, происшествия

СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже

02:02 30.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актрису Людмилу Халилуллину задержали в Москве по подозрению в краже, сообщает "Рен ТВ".
По информации телеканала, 11 апреля обратилась 41-летняя жительница столицы обратилась в полицию из-за пропажи банковской карты. Сообщается, что в последствии, когда с нее списались деньги, оперативники задержали подозреваемую в краже, которой якобы оказалась Людмила Халилуллина.
В квартире актрисы прошли обыски, а ее саму вскоре отпустили под подписку о невыезде, уточняет телеканал.
Халилуллина служит в электротеатре "Станиславский". Артистка также отметилась эпизодическими ролями в таких сериалах, как "Глухарь", "Склифосовский. Реанимация" и "Идеальная семья".
Актер Всеволод Хабаров в сериале Глухарь-3 - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 12:00Культура
Тело актера из "Глухаря" Хабарова нашли спустя месяц после смерти
 
Людмила ХалилуллинаМоскваПроисшествия
 
 
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