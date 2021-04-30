https://ria.ru/20210430/krazha-1730601839.html

СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже

СМИ: актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже

Актрису Людмилу Халилуллину задержали в Москве по подозрению в краже, сообщает "Рен ТВ". РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T02:02

2021-04-30T02:02

2021-04-30T02:02

людмила халилуллина

москва

происшествия

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Актрису из "Глухаря" задержали по подозрению в краже

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Актрису Людмилу Халилуллину задержали в Москве по подозрению в краже, сообщает "Рен ТВ".По информации телеканала, 11 апреля обратилась 41-летняя жительница столицы обратилась в полицию из-за пропажи банковской карты. Сообщается, что в последствии, когда с нее списались деньги, оперативники задержали подозреваемую в краже, которой якобы оказалась Людмила Халилуллина.В квартире актрисы прошли обыски, а ее саму вскоре отпустили под подписку о невыезде, уточняет телеканал.Халилуллина служит в электротеатре "Станиславский". Артистка также отметилась эпизодическими ролями в таких сериалах, как "Глухарь", "Склифосовский. Реанимация" и "Идеальная семья".

https://ria.ru/20210329/akter-1603268766.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила халилуллина, москва, происшествия