https://ria.ru/20210430/korporatsiya-1730696568.html

В России упразднили "Корпорацию развития Северного Кавказа"

В России упразднили "Корпорацию развития Северного Кавказа"

Акционерные общества "Корпорация развития Северного Кавказа" и "Курорт Эльбрус" упразднены, их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития на РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T14:31

2021-04-30T14:31

2021-04-30T14:31

туризм

россия

туризм

ао "корпорация развития северного кавказа"

северный кавказ

новости - туризм

курорты северного кавказа

минеральные воды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581604935_136:397:3071:2048_1920x0_80_0_0_9c0b1ed4a4d58d945255b50807000193.jpg

ПЯТИГОРСК, 30 апр - РИА Новости. Акционерные общества "Корпорация развития Северного Кавказа" и "Курорт Эльбрус" упразднены, их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития на базе АО "Курорты Северного Кавказа", сообщает пресс-служба КСК."При поддержке Минэкономразвития согласно распоряжению правительства России по модернизации структуры институтов развития, 30 апреля 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал сохранен и передан в объединённый институт развития, который получит новую систему управления и будет функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа", - сказано в сообщении.Отмечается, что, в частности, объединённая организация продолжит заниматься строительством инфраструктуры и управлением курортов и особых экономических зон, финансированием проектов в реальном секторе экономики, включая туризм, промышленность и сельское хозяйство, а также будет привлекать частные инвестиции и создавать благоприятный инвестклимат."В ходе объединения было получено одобрение реорганизации контролирующими органами, проведены Советы директоров и внеочередные общие собрания акционеров компаний, оптимизированы штаты сотрудников КСК и КРСК, а также запущена государственная регистрация допвыпуска акций Курортов Северного Кавказа с учетом конвертации тех ценных бумаг, которые составляли уставный капитал КРСК и "Курорта Эльбрус", - добавляется в сообщении.Планируется, что в мае пройдет внеочередное собрание акционеров, где утвердят новую редакцию устава, изменения уставного капитала и смену названия единого института развития, уточнили в компании.АО "Корпорация развития Северного Кавказа" было создано в 2010 году для развития инвестиционной среды в СКФО путем привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории макрорегиона.АО "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туркластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Развивает всесезонные курорты "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Ведучи" в Чеченской Республике и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Всесезонный курорт "Эльбрус" расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в 186 километрах от международного аэропорта Минеральные Воды на территории природного парка "Приэльбрусье".

https://ria.ru/20210428/puteshestviya-1730204780.html

https://ria.ru/20210427/puteshestviya-1730033388.html

россия

северный кавказ

минеральные воды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, ао "корпорация развития северного кавказа", северный кавказ, новости - туризм, курорты северного кавказа, минеральные воды