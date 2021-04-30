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Туризм
https://ria.ru/20210430/korporatsiya-1730696568.html
В России упразднили "Корпорацию развития Северного Кавказа"
В России упразднили "Корпорацию развития Северного Кавказа"
Акционерные общества "Корпорация развития Северного Кавказа" и "Курорт Эльбрус" упразднены, их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития на РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T14:31
2021-04-30T14:31
туризм
россия
туризм
ао "корпорация развития северного кавказа"
северный кавказ
новости - туризм
курорты северного кавказа
минеральные воды
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ПЯТИГОРСК, 30 апр - РИА Новости. Акционерные общества "Корпорация развития Северного Кавказа" и "Курорт Эльбрус" упразднены, их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития на базе АО "Курорты Северного Кавказа", сообщает пресс-служба КСК."При поддержке Минэкономразвития согласно распоряжению правительства России по модернизации структуры институтов развития, 30 апреля 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал сохранен и передан в объединённый институт развития, который получит новую систему управления и будет функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа", - сказано в сообщении.Отмечается, что, в частности, объединённая организация продолжит заниматься строительством инфраструктуры и управлением курортов и особых экономических зон, финансированием проектов в реальном секторе экономики, включая туризм, промышленность и сельское хозяйство, а также будет привлекать частные инвестиции и создавать благоприятный инвестклимат."В ходе объединения было получено одобрение реорганизации контролирующими органами, проведены Советы директоров и внеочередные общие собрания акционеров компаний, оптимизированы штаты сотрудников КСК и КРСК, а также запущена государственная регистрация допвыпуска акций Курортов Северного Кавказа с учетом конвертации тех ценных бумаг, которые составляли уставный капитал КРСК и "Курорта Эльбрус", - добавляется в сообщении.Планируется, что в мае пройдет внеочередное собрание акционеров, где утвердят новую редакцию устава, изменения уставного капитала и смену названия единого института развития, уточнили в компании.АО "Корпорация развития Северного Кавказа" было создано в 2010 году для развития инвестиционной среды в СКФО путем привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории макрорегиона.АО "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туркластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Развивает всесезонные курорты "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Ведучи" в Чеченской Республике и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Всесезонный курорт "Эльбрус" расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в 186 километрах от международного аэропорта Минеральные Воды на территории природного парка "Приэльбрусье".
https://ria.ru/20210428/puteshestviya-1730204780.html
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россия, туризм, ао "корпорация развития северного кавказа", северный кавказ, новости - туризм, курорты северного кавказа, минеральные воды

В России упразднили "Корпорацию развития Северного Кавказа"

14:31 30.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкГостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Гостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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ПЯТИГОРСК, 30 апр - РИА Новости. Акционерные общества "Корпорация развития Северного Кавказа" и "Курорт Эльбрус" упразднены, их функционал сохранен и передан в объединенный институт развития на базе АО "Курорты Северного Кавказа", сообщает пресс-служба КСК.
"При поддержке Минэкономразвития согласно распоряжению правительства России по модернизации структуры институтов развития, 30 апреля 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал сохранен и передан в объединённый институт развития, который получит новую систему управления и будет функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что, в частности, объединённая организация продолжит заниматься строительством инфраструктуры и управлением курортов и особых экономических зон, финансированием проектов в реальном секторе экономики, включая туризм, промышленность и сельское хозяйство, а также будет привлекать частные инвестиции и создавать благоприятный инвестклимат.
"В ходе объединения было получено одобрение реорганизации контролирующими органами, проведены Советы директоров и внеочередные общие собрания акционеров компаний, оптимизированы штаты сотрудников КСК и КРСК, а также запущена государственная регистрация допвыпуска акций Курортов Северного Кавказа с учетом конвертации тех ценных бумаг, которые составляли уставный капитал КРСК и "Курорта Эльбрус", - добавляется в сообщении.
Планируется, что в мае пройдет внеочередное собрание акционеров, где утвердят новую редакцию устава, изменения уставного капитала и смену названия единого института развития, уточнили в компании.
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АО "Корпорация развития Северного Кавказа" было создано в 2010 году для развития инвестиционной среды в СКФО путем привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории макрорегиона.
АО "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туркластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Развивает всесезонные курорты "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Ведучи" в Чеченской Республике и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Всесезонный курорт "Эльбрус" расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в 186 километрах от международного аэропорта Минеральные Воды на территории природного парка "Приэльбрусье".
 
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