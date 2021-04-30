https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730785353.html

В марте от COVID-19 в России умерли 15 тысяч человек

В марте от COVID-19 в России умерли 15 тысяч человек

В марте этого года коронавирус стал основной причиной смерти 15 тысяч человек в России, следует из данных Росстата. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T22:43

2021-04-30T22:43

2021-04-30T23:38

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В марте этого года коронавирус стал основной причиной смерти 15 тысяч человек в России, следует из данных Росстата.Также, по информации ведомства, коронавирус вызвал смертельные осложнения у 1401 человека, еще в 4857 случаях он не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.Росстат публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции каждый месяц. Ведомство делит их на четыре группы: случаи, при которых COVID-19 стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, приведшую к смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.По уточненным данным, в феврале коронавирус стал основной причиной смерти 17,12 тысячи человек, смертельные осложнения вызвал у 1956 человек, и в 5708 случаях не явился основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.В общей сложности по всем категориям с апреля 2020 года в России умерли 249 702 человека с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730240246.html

https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601573253.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество