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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730785353.html
В марте от COVID-19 в России умерли 15 тысяч человек
В марте от COVID-19 в России умерли 15 тысяч человек
В марте этого года коронавирус стал основной причиной смерти 15 тысяч человек в России, следует из данных Росстата. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T22:43
2021-04-30T23:38
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В марте этого года коронавирус стал основной причиной смерти 15 тысяч человек в России, следует из данных Росстата.Также, по информации ведомства, коронавирус вызвал смертельные осложнения у 1401 человека, еще в 4857 случаях он не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.Росстат публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции каждый месяц. Ведомство делит их на четыре группы: случаи, при которых COVID-19 стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, приведшую к смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.По уточненным данным, в феврале коронавирус стал основной причиной смерти 17,12 тысячи человек, смертельные осложнения вызвал у 1956 человек, и в 5708 случаях не явился основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.В общей сложности по всем категориям с апреля 2020 года в России умерли 249 702 человека с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210428/koronavirus-1730240246.html
https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601573253.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

В марте от COVID-19 в России умерли 15 тысяч человек

22:43 30.04.2021 (обновлено: 23:38 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В марте этого года коронавирус стал основной причиной смерти 15 тысяч человек в России, следует из данных Росстата.
Также, по информации ведомства, коронавирус вызвал смертельные осложнения у 1401 человека, еще в 4857 случаях он не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.
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Росстат публикует статистику смертей от коронавирусной инфекции каждый месяц. Ведомство делит их на четыре группы: случаи, при которых COVID-19 стал основной причиной смерти; случаи, требующие дополнительных исследований, когда предполагается, что смерть наступила из-за COVID; случаи, при которых коронавирус как сопутствующее заболевание повлиял на основную болезнь, приведшую к смерти; случаи, при которых коронавирус не повлиял на осложнение заболеваний, ставших причиной смерти.
По уточненным данным, в феврале коронавирус стал основной причиной смерти 17,12 тысячи человек, смертельные осложнения вызвал у 1956 человек, и в 5708 случаях не явился основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений.
В общей сложности по всем категориям с апреля 2020 года в России умерли 249 702 человека с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией.
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