https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730773117.html

Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России стабильной

Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России стабильной

Ситуация с коронавирусом в мире напряженная, в России пока стабильная, критических значений нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T20:18

2021-04-30T20:18

2021-04-30T20:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в мире напряженная, в России пока стабильная, критических значений нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Пока тенденция такова, что каких-то критических значений роста заболеваемости в России нет, уточнила она.

https://ria.ru/20210430/kovid-1730670752.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, общество