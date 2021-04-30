https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730773117.html
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России стабильной
Попова назвала ситуацию с COVID-19 в России стабильной
Ситуация с коронавирусом в мире напряженная, в России пока стабильная, критических значений нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T20:18
2021-04-30T20:18
2021-04-30T20:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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анна попова
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в мире напряженная, в России пока стабильная, критических значений нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Пока тенденция такова, что каких-то критических значений роста заболеваемости в России нет, уточнила она.
https://ria.ru/20210430/kovid-1730670752.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, общество