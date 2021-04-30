https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730733376.html
В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев COVID-19
В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев COVID-19
Количество подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 58 199, скончались 854 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T16:52
2021-04-30T16:52
2021-04-30T16:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 58 199, скончались 854 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Днем ранее медики в США зафиксировали более 54 тысяч случаев заражения COVID-19 и 948 летальных исходов.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 32,2 миллиона зараженных, скончались более 575 тысяч пациентов с COVID-19.
https://ria.ru/20210429/korona-1730373014.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, университет джонса хопкинса, сша, в мире