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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730669338.html
Коронавирус пока не побежден, заявил Песков
Коронавирус пока не побежден, заявил Песков
Эпидемия коронавируса еще продолжается, полностью она не ушла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя длинные майские праздники в... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T13:09
2021-04-30T13:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Эпидемия коронавируса еще продолжается, полностью она не ушла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя длинные майские праздники в России.Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту России Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
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коронавирус в россии, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, владимир путин, общество

Коронавирус пока не побежден, заявил Песков

13:09 30.04.2021 (обновлено: 13:46 30.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Эпидемия коронавируса еще продолжается, полностью она не ушла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя длинные майские праздники в России.
"Гуляем (на майские праздники) мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы все-таки по рекомендациям наших специалистов эпидемиологов, с коими согласился президент, гуляем мы все-таки на фоне того, что коронавирус пока не побеждён и все-таки эпидемия пока так или иначе продолжается, она не ушла полностью", - сказал Песков журналистам.
Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту России Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
 
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