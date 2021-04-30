Коронавирус пока не побежден, заявил Песков
13:09 30.04.2021 (обновлено: 13:46 30.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Эпидемия коронавируса еще продолжается, полностью она не ушла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя длинные майские праздники в России.
"Гуляем (на майские праздники) мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы все-таки по рекомендациям наших специалистов эпидемиологов, с коими согласился президент, гуляем мы все-таки на фоне того, что коронавирус пока не побеждён и все-таки эпидемия пока так или иначе продолжается, она не ушла полностью", - сказал Песков журналистам.
Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту России Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.