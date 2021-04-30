https://ria.ru/20210430/koronavirus-1730669338.html

Коронавирус пока не побежден, заявил Песков

Коронавирус пока не побежден, заявил Песков

Эпидемия коронавируса еще продолжается, полностью она не ушла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя длинные майские праздники в... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T13:09

2021-04-30T13:09

2021-04-30T13:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Эпидемия коронавируса еще продолжается, полностью она не ушла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя длинные майские праздники в России.Предложение продлить майские праздники за счет дней между ними президенту России Владимиру Путину озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава государства идею поддержал и 23 апреля подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая будут нерабочими. Такое решение принято, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, владимир путин, общество