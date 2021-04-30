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Число случаев COVID-19 в мире превысило 150 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 150 миллионов

Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 150 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса. РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T09:20

2021-04-30T09:20

2021-04-30T09:32

бразилия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 150 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса.Теперь общее число случаев составляет 150 530 783. В общей сложности скончались 3 165 978 пациентов с диагностированным COVID-19, и 87 570 816 человек выздоровели.На первом месте по числу заражений находятся США, где зарегистрировано свыше 32 миллионов случаев. Следом идут Индия (более 18,7 миллиона) и Бразилия (более 14,5 миллиона).Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

бразилия

индия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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